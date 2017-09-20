В Арзамасе на спящую пенсионерку обрушилась стена дома
Женщина спала на террасе под оконным проемом, заложенным кирпичом.
Женщина спала на террасе под оконным проемом, заложенным кирпичом.
Тело 83-летней пенсионерки было обнаружено в доме на улице Ведерникова в Арзамасе Нижегородской области утром 19 сентября, сообщает Следственное Управление Следственного комитета РФ по региону.
На место происшествия выехали следователи арзамасского следственного отдела. По предварительным данным, на потерпевшую, спящую на кровати в террасе частного одноэтажного дома, обрушилась кирпичная кладка в стене, которая была выложена её родственниками около 30 лет назад. Ранее на месте кирпичной кладки было окно, впоследствии оконный проем был заложен кирпичом. От полученных травм пенсионерка скончалась на месте.
В настоящее время выясняются все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.