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13:27 (мск), источник: АиФ Нижний Новгород

В Арзамасе на спящую пенсионерку обрушилась стена дома

Женщина спала на террасе под оконным проемом, заложенным кирпичом.

Тело 83-летней пенсионерки было обнаружено в доме на улице Ведерникова в Арзамасе Нижегородской области утром 19 сентября, сообщает Следственное Управление Следственного комитета РФ по региону.

На место происшествия выехали следователи арзамасского следственного отдела. По предварительным данным, на потерпевшую, спящую на кровати в террасе частного одноэтажного дома, обрушилась кирпичная кладка в стене, которая была выложена её родственниками около 30 лет назад. Ранее на месте кирпичной кладки было окно, впоследствии оконный проем был заложен кирпичом. От полученных травм пенсионерка скончалась на месте.

В настоящее время выясняются все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

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