В Арзамасе на спящую пенсионерку обрушилась стена дома

На место происшествия выехали следователи арзамасского следственного отдела. По предварительным данным, на потерпевшую, спящую на кровати в террасе частного одноэтажного дома, обрушилась кирпичная кладка в стене, которая была выложена её родственниками около 30 лет назад. Ранее на месте кирпичной кладки было окно, впоследствии оконный проем был заложен кирпичом. От полученных травм пенсионерка скончалась на месте.