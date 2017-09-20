Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Эксперт: «Независимость» Литвы от «Газпрома» обернулась крахом
Пожарные три часа вызволяли пенис немца из отверстия блина для штанги
Светская Москва: беременная модель Муратович восхитила формами
«Этот шпион – Путин»: актер Фриман об «атаке РФ на демократию»
Кадыров отреагировал на видео с бьющим буддиста мусульманином
Обвиняемый в растрате замдиректора ФСИН жалуется на условия в СИЗО Олег Коршунов требует для себя нормальную подушку, матрас и телевизор
Нагиев прокомментировал информацию о своем уходе в декрет
Программу «Жди меня» закрыли
5 самых крутых машин автосалона во Франкфурте
Новый Mack: грузовик, который станет классикой
Калашникова полностью разделась на пляже среди людей – СМИ
Жириновский назвал срок окончания «эпохи Путина»
55-летняя Андреева оправдалась за пиджак за 200 тыс. рублей
Как выглядят мужья plus-size моделей
"Уколы красоты": Рутберг изменилась до неузнаваемости - друзья
СМИ о причинах отказа Первого канала от "Жди меня"
Кадыров отреагировал на видео с бьющим буддиста мусульманином
Кремль отреагировал на речь Фримена о Путине
Фоторепортажи
20В Мексике произошло мощное землетрясение
16Последствия урагана «Ирма»
13:52 (мск), источник: Вести - Новосибирск

Новосибирец пострадал при пожаре в Кировском районе

Склад с кормами для животных на улице Петухова загорелся вечером 20 сентября, об этом сообщают очевидцы в сообществе Новосибирской службы эвакуации «АСТ-54» в соцсети «Вконтакте».

Источник: Вести - Новосибирск

Новосибирец пострадал при пожаре в Кировском районе на улице Петухова вечером 20 сентября, рассказали очевидцы в сообществе Новосибирской службы эвакуации «АСТ-54» в соцсети «Вконтакте».

Возле Винаповского моста загорелся склад с кормами для животных. По словам очевидцев, горит утеплитель по всей площади здания. Есть угроза распространения на другие ангары.

На место происшествия стянуты пожарные расчеты, прибыли спасатели. Пострадавшего госпитализировали.

Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Комментарии
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Комментировать
Новосибирского солдата нашли мертвым в Кемеровской области
Жертвами землетрясения в Мексике стали свыше 240 человек
По запросу Поклонской задержан лидер «Христианского государства»
«Нафтогаз» в Гааге подал иск к России на $5 млрд
В Fitch назвали несколько сценариев будущего Бинбанка
15 лет без Бодрова: памятник по-братски
Пятая часть россиян осталась недовольна летним отпуском
Британских паралимпийцев уличили в укорачивании конечностей
Спорт
Гроза авторитетов: Главные сенсации Кубка России по футболу Стартуют матчи 1/16 финала Кубка России, стадии, с которой выступление в турнире начали клубы РФПЛ. Для команд низших дивизионов это шанс выбить фаворита и заявить о себе
Авто
Водитель, бесплатно подвозивший соседей, заплатит 50 000 рублей 47-летний Вадим Остапов возил соседей из деревни Трубецкое Азовского района до Омска, заезжая по дороге в село Александровка и деревню Руслановка
Hi-Tech
Samsung с огромным экраном здорово подешевел Эксперты Hi-Tech Mail.Ru изучили рынок и выяснили, что уже через четыре месяца после старта продаж смартфон можно купить на 35% дешевле
Кино
60-летняя Линда Хэмилтон снова снимется в «Терминаторе» К запуску готовится новая трилогия о киборгах
Недвижимость
Выдачу свидетельств о собственности на недвижимость возобновят
Церковную недвижимость предложили приватизировать
Названы популярные у покупателей жилья станции метро
На рынке жилья ожидается настоящий бум в 2018 году
Леди
Как должно выглядеть пальто мечты в этом сезоне (фото) Девять предметов гардероба, которые актуальны это осенью и зимой. Как сделать правильный выбор, подскажет стилист Олеся Орлова.
Дети
Сати Казанова готовится стать мамой Певица намекнула, что планирует обзавестись детьми в ближайшее время.
Все о ремонте
Ремонт в условиях ограниченного бюджета: экономим грамотно
Студия в светло-серых тонах: проект в Москве
Как оформить комнату школьника: 10 идей
Дизайн прихожей: как сделать её удобной и функциональной
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь