Новосибирец пострадал при пожаре в Кировском районе
Склад с кормами для животных на улице Петухова загорелся вечером 20 сентября, об этом сообщают очевидцы в сообществе Новосибирской службы эвакуации «АСТ-54» в соцсети «Вконтакте».
Склад с кормами для животных на улице Петухова загорелся вечером 20 сентября, об этом сообщают очевидцы в сообществе Новосибирской службы эвакуации «АСТ-54» в соцсети «Вконтакте».
Новосибирец пострадал при пожаре в Кировском районе на улице Петухова вечером 20 сентября, рассказали очевидцы в сообществе Новосибирской службы эвакуации «АСТ-54» в соцсети «Вконтакте».
Возле Винаповского моста загорелся склад с кормами для животных. По словам очевидцев, горит утеплитель по всей площади здания. Есть угроза распространения на другие ангары.
На место происшествия стянуты пожарные расчеты, прибыли спасатели. Пострадавшего госпитализировали.
Обстоятельства произошедшего устанавливаются.