Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Эксперт: «Независимость» Литвы от «Газпрома» обернулась крахом
Валерий Спиридонов нашёл альтернативу пересадке головы
Светская Москва: Олеся Судзиловская выглядела потрясающе
Озеро разговаривает с рыбаком: видео набирает популярность
Лавров прокомментировал речь Трампа в ООН
Обвиняемый в растрате замдиректора ФСИН жалуется на условия в СИЗО Олег Коршунов требует для себя нормальную подушку, матрас и телевизор
Малышева, Безрукова и Нюша: звезды на премьере Kingsman-2
60-летняя Линда Хэмилтон снова снимется в «Терминаторе»
Новый Mack: грузовик, который станет классикой
В Омске яму на дороге заделали картошкой (фото)
Калашникова полностью разделась на пляже среди людей – СМИ
Жириновский назвал срок окончания «эпохи Путина»
Рудковская и Плющенко обвенчались в Москве
46-летняя Орбакайте затмила всех на «Новой Волне» (фото)
"Уколы красоты": Рутберг изменилась до неузнаваемости - друзья
СМИ о причинах отказа Первого канала от "Жди меня"
Силовики обнаружили источник «телефонных атак» на Россию
Банк нашел в мире скрытый долг на $14 трлн
Фоторепортажи
20В Мексике произошло мощное землетрясение
16Последствия урагана «Ирма»
13:53 (мск), источник: VN.ru

Прокуратура: глава Барышевского сельсовета разбазарил 224 га земли

Материалы о возбуждении уголовного дела в отношении главы Барышевского сельсовета передала в Следственный комитет прокуратура Новосибирской области. Более 2 млн 200 тыс. кв. метров земельных участков было предоставлено незаконно.

Об этом на пресс-конференции в ТАСС рассказал заместитель прокурора Новосибирской области Владислав Мандрыко.

Напомним, что проверки начались после жалоб жителей поселка Ложок Барышевского района в прокуратуру, Заксобрание Новосибирской области, полномочному представителю президента РФ в СФО и в областное правительство. Работники прокуратуры выявили, что, начиная с 2015 года, в Барышевском сельсовете около 224 гектара земли были приобретены предпринимателями и физическими лицами с нарушениями законодательства.

Заместитель прокурора рассказал журналистам о результатах проверки деятельности администрации Барышевского сельсовета, в ходе которой подтвердились факты незаконно выделенных элитных земельных участков.

«Барышевским сельсоветом нарушена процедура предоставления земельных участков, там не проводились торги, были нарушены правила территориального зонирования, — сказал Владислав Мандрыко. — Были незаконно предоставлены земельные участки в размере более 2 млн 200 тыс. кв. метров. Это очень серьезные площади! Если мы примем во внимание особенности развития нашего мегаполиса и земель, которые вокруг него располагаются, — эта земля достаточно лакомый кусочек для тех или иных недобросовестных чиновников и представителей бизнес-сообщества. На сегодняшний день мы успели направить в суд 9 исковых заявлений о расторжении договоров купли продажи и аренды земельных участков между администрацией и рядом организаций: ООО “Перспектива”, ООО “Провиант +”, ООО “Аппетит”, ООО “МСК”, ООО “Викинг М”, ООО “Академ Павильон”, ООО “Славянский стан”, СНТ “Весна”, ООО “Росс-Ойл”. Выявленные нарушения очень серьезны».

Зампрокурора напомнил, что в начале сентября 2017 материалы дела были подготовлены и направлены в региональное управление Следственного комитета СКР, а также три постановления были направлены для решения вопроса об уголовном преследовании главы Барышевского сельсовета.

«Мы усматриваем в действиях главы сельсовета ряд составов преступлений, которые квалифицируются как превышение должностных полномочий и халатность, — сказал Владислав Мандрыко. — Направлено также одно постановление в отношении предпринимателя — директора ООО “МСК”. Речь идет о предстоящей квалификации его деятельности, с нашей точки зрения — совершения мошенничества в особо крупном размере. Проверка не завершена, она продолжается, решения по материалам дел еще не приняты».

Отметим, что на незаконно приобретенных землях разворачивалось строительство, шла активная рекламная кампания строительства малоэтажных жилых комплексов на этой территории. Также коммерческие организации размещали на данных земельных участках торговые площади.

Что делать жителям Новосибирска, которые приобрели земли с нарушением законодательства? Заместитель областного прокурора не исключил варианта расторжения договоров, хотя это и затронет интересы конкретных покупателей.

«Если вы вступаете в гражданско-правовые отношения, в частности, приобретаете земельный участок, то все тяготы и лишения, связанные с вашим недопониманием и невнимательностью при заключении сделки, несете самостоятельно, — предостерег потенциальных покупателей Владислав Мандрыко. — Вы должны быть к этому готовы. Поэтому я призываю новосибирцев быть крайне внимательными при оформлении документов. Десять раз их перепроверьте! Речь идет не о покупке еды в супермаркете, а об очень больших суммах, поэтому необходимо быть предельно внимательными».

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Комментарии
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Комментировать
По жребию выберут охотников в Новосибирской области
Жертвами землетрясения в Мексике стали свыше 240 человек
По запросу Поклонской задержан лидер «Христианского государства»
«Нафтогаз» в Гааге подал иск к России на $5 млрд
В Fitch назвали несколько сценариев будущего Бинбанка
15 лет без Бодрова: памятник по-братски
Пятая часть россиян осталась недовольна летним отпуском
Британских паралимпийцев уличили в укорачивании конечностей
Спорт
Гроза авторитетов: Главные сенсации Кубка России по футболу Стартуют матчи 1/16 финала Кубка России, стадии, с которой выступление в турнире начали клубы РФПЛ. Для команд низших дивизионов это шанс выбить фаворита и заявить о себе
Авто
Водитель, бесплатно подвозивший соседей, заплатит 50 000 рублей 47-летний Вадим Остапов возил соседей из деревни Трубецкое Азовского района до Омска, заезжая по дороге в село Александровка и деревню Руслановка
Hi-Tech
Samsung с огромным экраном здорово подешевел Эксперты Hi-Tech Mail.Ru изучили рынок и выяснили, что уже через четыре месяца после старта продаж смартфон можно купить на 35% дешевле
Кино
60-летняя Линда Хэмилтон снова снимется в «Терминаторе» К запуску готовится новая трилогия о киборгах
Недвижимость
Стало известно о компенсации магазинам в сносимых домах
5 распространенных ошибок в хранении одежды
Инвесторы разочаровались в рынке недвижимости
Церковную недвижимость предложили приватизировать
Леди
Как должно выглядеть пальто мечты в этом сезоне (фото) Девять предметов гардероба, которые актуальны это осенью и зимой. Как сделать правильный выбор, подскажет стилист Олеся Орлова.
Дети
Сати Казанова готовится стать мамой Певица намекнула, что планирует обзавестись детьми в ближайшее время.
Все о ремонте
Ремонт в условиях ограниченного бюджета: экономим грамотно
Студия в светло-серых тонах: проект в Москве
Как оформить комнату школьника: 10 идей
Дизайн прихожей: как сделать её удобной и функциональной
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь