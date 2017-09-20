Прокуратура: глава Барышевского сельсовета разбазарил 224 га земли

Об этом на пресс-конференции в ТАСС рассказал заместитель прокурора Новосибирской области Владислав Мандрыко.

Напомним, что проверки начались после жалоб жителей поселка Ложок Барышевского района в прокуратуру, Заксобрание Новосибирской области, полномочному представителю президента РФ в СФО и в областное правительство. Работники прокуратуры выявили, что, начиная с 2015 года, в Барышевском сельсовете около 224 гектара земли были приобретены предпринимателями и физическими лицами с нарушениями законодательства.

Заместитель прокурора рассказал журналистам о результатах проверки деятельности администрации Барышевского сельсовета, в ходе которой подтвердились факты незаконно выделенных элитных земельных участков.

«Барышевским сельсоветом нарушена процедура предоставления земельных участков, там не проводились торги, были нарушены правила территориального зонирования, — сказал Владислав Мандрыко. — Были незаконно предоставлены земельные участки в размере более 2 млн 200 тыс. кв. метров. Это очень серьезные площади! Если мы примем во внимание особенности развития нашего мегаполиса и земель, которые вокруг него располагаются, — эта земля достаточно лакомый кусочек для тех или иных недобросовестных чиновников и представителей бизнес-сообщества. На сегодняшний день мы успели направить в суд 9 исковых заявлений о расторжении договоров купли продажи и аренды земельных участков между администрацией и рядом организаций: ООО “Перспектива”, ООО “Провиант +”, ООО “Аппетит”, ООО “МСК”, ООО “Викинг М”, ООО “Академ Павильон”, ООО “Славянский стан”, СНТ “Весна”, ООО “Росс-Ойл”. Выявленные нарушения очень серьезны».

Зампрокурора напомнил, что в начале сентября 2017 материалы дела были подготовлены и направлены в региональное управление Следственного комитета СКР, а также три постановления были направлены для решения вопроса об уголовном преследовании главы Барышевского сельсовета.

«Мы усматриваем в действиях главы сельсовета ряд составов преступлений, которые квалифицируются как превышение должностных полномочий и халатность, — сказал Владислав Мандрыко. — Направлено также одно постановление в отношении предпринимателя — директора ООО “МСК”. Речь идет о предстоящей квалификации его деятельности, с нашей точки зрения — совершения мошенничества в особо крупном размере. Проверка не завершена, она продолжается, решения по материалам дел еще не приняты».

Отметим, что на незаконно приобретенных землях разворачивалось строительство, шла активная рекламная кампания строительства малоэтажных жилых комплексов на этой территории. Также коммерческие организации размещали на данных земельных участках торговые площади.

Что делать жителям Новосибирска, которые приобрели земли с нарушением законодательства? Заместитель областного прокурора не исключил варианта расторжения договоров, хотя это и затронет интересы конкретных покупателей.