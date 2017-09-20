Минимум 17 детей отравились из-за выброса газа из нефтяной скважины
На нефтяной скважине в Оренбургской области произошла разгерметизация, которая сопровождалась выбросом в атмосферу сероводорода. Об этом сообщает
На нефтяной скважине в Оренбургской области произошла разгерметизация, которая сопровождалась выбросом в атмосферу сероводорода. Об этом сообщает
Инцидент случился на скважине № 1105−2, которая расположена в 32 км к югу от Оренбурга, в ночь на среду, 20 сентября. Представитель «Газпром нефти» сказал РБК, что эта скважина принадлежит «дочке» компании «Газпром нефть Оренбург».
Как отметили в экстренных службах, спустя пять часов после разгерметизации авария была ликвидирована. После инцидента в больницы стали поступать с отравлениями местные жители. По информации источников ТАСС и «РИА Новости», с признаками интоксикации в медицинские учреждения были отправлены 19 детей.
В приемном покое городской клинической больницы № 6 Оренбурга РБК подтвердили факт отравления людей сероводородом. «17 человек поступают прямо сейчас», — отметили в больнице.
Руководитель энергетической программы Гринпис Владимир Чупров заявил, что этот газ опасен тем, что поражает центральную нервную систему. «При высокой дозе человек может упасть в обморок. Бывали и летальные исходы, все зависит от дозы», — сказал Чупров.
По его словам, это далеко не первый случай, когда происходит выброс сероводорода в нефтяной отрасли. Он напомнил об аварии на месторождении им. Алабушина в Коми, принадлежащего «Лукойлу». «Пострадали две деревни, находящиеся в 7 и 8 км [от месторождения]. В первую очередь страдают беременные, дети — это такая газовая атака. Нужно выходить из зоны поражения, ликвидировать аварию как можно быстрее, и всем пострадавшим нужно курортное лечение», — пояснил Чупров.