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14:03 (мск), источник: УралПолит.ру

Легковушка сбила женщину на пешеходном переходе в Екатеринбурге

ЕКАТЕРИНБУРГ, 20 сентября, ИА УралПолит.Ru. Водитель легкового автомобиля сбил молодую женщину на пешеходном переходе в Екатеринбурге.

«В 19:05 ул. Чкалова, 1 водитель автомашины Рено Меган, мужчина 1994 г.р… допустил наезд на пешехода, женщину 1986 г. р., переходящую проезжую часть дороги слева направо по ходу движения… по пешеходному переходу», — сообщает УГИБДД МВД РФ по Свердловской области.

В результате наезда женщина получила сотрясение головного мозга и перелом костей таза. Она госпитализирована.

ДТП случилось из-за того, что водитель не предоставил пострадавшей преимущества в движении.

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