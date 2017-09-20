Легковушка сбила женщину на пешеходном переходе в Екатеринбурге
ЕКАТЕРИНБУРГ, 20 сентября, ИА УралПолит.Ru. Водитель легкового автомобиля сбил молодую женщину на пешеходном переходе в Екатеринбурге.
ЕКАТЕРИНБУРГ, 20 сентября, ИА УралПолит.Ru. Водитель легкового автомобиля сбил молодую женщину на пешеходном переходе в Екатеринбурге.
«В 19:05 ул. Чкалова, 1 водитель автомашины Рено Меган, мужчина 1994 г.р… допустил наезд на пешехода, женщину 1986 г. р., переходящую проезжую часть дороги слева направо по ходу движения… по пешеходному переходу», — сообщает УГИБДД МВД РФ по Свердловской области.
В результате наезда женщина получила сотрясение головного мозга и перелом костей таза. Она госпитализирована.
ДТП случилось