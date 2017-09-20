Перевал Дятлова не отдает тело погибшего туриста
Сильнейший ливень и плохая видимость пока не позволяют спасателям эвакуировать труп.
Сильнейший ливень и плохая видимость пока не позволяют спасателям эвакуировать труп.
Печально известный перевал Дятлова забрал еще одну жизнь. Тело погибшего туриста пока невозможно эвакуировать
Сообщение о внезапной смерти мужчины поступило в правоохранительные органы Ивделя по спутниковому телефону от туристической группы, в составе которой погибший находился на перевале Дятлова. Причина смерти пока не выяснена. В Ивделе в состоянии боевой готовности находятся спасатели МЧС и сотрудники следственных органов. Пока погодные условия — сильный ливень и плохая видимость — не позволяют им выдвинуться труднопроходимым маршрутом к месту ЧП. В
В региональном МЧС подчеркивают, что туристическая группа не была зарегистрирована в ведомстве. В настоящее время выясняется, откуда прибыли на перевал туристы. Сообщив о смерти мужчины, группа продолжила двигаться по заранее запланированному маршруту.