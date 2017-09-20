Перевал Дятлова не отдает тело погибшего туриста

Сообщение о внезапной смерти мужчины поступило в правоохранительные органы Ивделя по спутниковому телефону от туристической группы, в составе которой погибший находился на перевале Дятлова. Причина смерти пока не выяснена. В Ивделе в состоянии боевой готовности находятся спасатели МЧС и сотрудники следственных органов. Пока погодные условия — сильный ливень и плохая видимость — не позволяют им выдвинуться труднопроходимым маршрутом к месту ЧП. В пресс-службе ГУ МЧС России по Свердловской области сообщили, что как только позволят метеоусловия команда, собранная из наиболее подготовленных спасателей, начнет операцию по эвакуации тела. Выдвинуться на перевал Дятлова они планируют на спецтехнике, в том числе на квадроциклах. Однако в региональном МЧС не исключают, что в операции придется задействовать вертолет.