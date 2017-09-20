На Урале мужчина перевел почти один миллион рублей на неизвестный сайт

По данным полиции, житель Чебаркуля в 2015 году с февраля по август переводил деньги на специальный счет, зарегистрированный на иностранном сайте, а за накопление денег на этом счете он получал определенный процент. После того как мужчина перевел 960 тысяч рублей, он перестал получать проценты и связь с сайтом пропала.
«В следственном отделе муниципального отдела МВД России “Чебаркульский” возбуждено уголовное дело за “мошенничество”. В настоящее время сотрудники полиции проводят необходимый комплекс мероприятий, направленных на раскрытие преступления», — говорится в сообщении.
Полиция уточняет, что максимальная санкция данной части статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 6 лет.