На Урале мужчина перевел почти один миллион рублей на неизвестный сайт

По данным полиции, житель Чебаркуля в 2015 году с февраля по август переводил деньги на специальный счет, зарегистрированный на иностранном сайте, а за накопление денег на этом счете он получал определенный процент. После того как мужчина перевел 960 тысяч рублей, он перестал получать проценты и связь с сайтом пропала.