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14:11 (мск), источник: РИА Новости

На Урале мужчина перевел почти один миллион рублей на неизвестный сайт

ЧЕЛЯБИНСК, 20 сен — РИА Новости. Житель города Чебаркуль лишился почти одного миллиона рублей, которые он в течение нескольких месяцев переводил на счет иностранного сайта, получая за это проценты, сообщила в среду пресс-служба ГУМВД России по Челябинской области.

По данным полиции, житель Чебаркуля в 2015 году с февраля по август переводил деньги на специальный счет, зарегистрированный на иностранном сайте, а за накопление денег на этом счете он получал определенный процент. После того как мужчина перевел 960 тысяч рублей, он перестал получать проценты и связь с сайтом пропала.

«В следственном отделе муниципального отдела МВД России “Чебаркульский” возбуждено уголовное дело за “мошенничество”. В настоящее время сотрудники полиции проводят необходимый комплекс мероприятий, направленных на раскрытие преступления», — говорится в сообщении.

Полиция уточняет, что максимальная санкция данной части статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 6 лет.

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