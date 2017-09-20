В Омской области за покупку наркотиков задержали Максима Галкина

На этот раз в Калачинске ими задержан тезка известного телеведущего Максима Галкина. Ранее судимый мужчина пытался купить в интернете слабый наркотик — метиловый эфир.

При покупке запрещенного товара калачинец воспользовался анонимным каналом в мессенджере Telegram. Впрочем, от внимания силовиков и последовавшего за ним задержания его это не уберегло. Возбуждено уголовное дело по статье 228 УК РФ. Теперь ему грозит существенный тюремный срок.