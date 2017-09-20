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13:58 (мск), источник: СуперОмск

В Омской области за покупку наркотиков задержали Максима Галкина

Полицейские продолжают раскрывать преступления в сфере оборота наркотиков в Омской области.

На этот раз в Калачинске ими задержан тезка известного телеведущего Максима Галкина. Ранее судимый мужчина пытался купить в интернете слабый наркотик — метиловый эфир.

При покупке запрещенного товара калачинец воспользовался анонимным каналом в мессенджере Telegram. Впрочем, от внимания силовиков и последовавшего за ним задержания его это не уберегло. Возбуждено уголовное дело по статье 228 УК РФ. Теперь ему грозит существенный тюремный срок.

Всего же за минувшие сутки возбуждено 13 уголовных дел, связанных с наркотиками. Так, например, фигурант одного из них — житель Любинского района, задержан оперуполномоченными за хранение 895 г марихуаны.

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