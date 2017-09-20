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14:00 (мск), источник: РИА Новости

В Ростове-на-Дону ликвидировали крупный пожар

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 20 сен — РИА Новости, Юлия Насулина. Пожарные ликвидировали открытое горение частных домов в центре Ростова-на-Дону, сообщила РИА Новости представитель ГУМЧС России по Ростовской области Марина Чернявская.

Информация о возгорании по адресу 11-я линия, 35 поступила на пульт дежурного в 11.52 мск среды. Пожару был присвоен второй ранг. Огонь охватил три частных дома. В 13.05 мск пожар был локализован на площади 250 квадратных метров.

«В 13.22 — ликвидация открытого горения. Проливка конструкций домов», — сказала Чернявская. При пожаре никто не пострадал, из близлежащих домов были эвакуированы порядка 20 человек.

Во время загрузки произошла ошибка.

В конце августа сильный пожар возник в частных домах в районе Театрального спуска рядом с главной площадью Ростова-на-Дону. Огонь повредил почти 120 строений, из которых около 100 жилых. За медицинской помощью обратились 58 человек, девять были госпитализированы. При разборе завалов было обнаружено тело мужчины.

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