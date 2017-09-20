В Ростове-на-Дону ликвидировали крупный пожар

Информация о возгорании по адресу 11-я линия, 35 поступила на пульт дежурного в 11.52 мск среды. Пожару был присвоен второй ранг. Огонь охватил три частных дома. В 13.05 мск пожар был локализован на площади 250 квадратных метров.
«В 13.22 — ликвидация открытого горения. Проливка конструкций домов», — сказала Чернявская. При пожаре никто не пострадал, из близлежащих домов были эвакуированы порядка 20 человек.
В конце августа сильный пожар возник в частных домах в районе Театрального спуска рядом с главной площадью