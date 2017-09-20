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15:10 (мск), источник: Sputnik.by

СК: в Витебске замдиректора школы 13 лет воровала деньги из бюджета

Официальный представитель УСК по Витебской области Светлана Сахарова рассказала радио Sputnik Беларусь подробности уголовного дела в отношении жительницы Витебска, которая, работая в школе, годами присваивала бюджетные средства.

Источник: Sputnik.by

По данным следствия, 54-летняя женщина с 1991 года 13 лет являлась директором одной из средних школ Витебска, а затем курировала административно-хозяйственную работу в той же школе.

Еще в январе 2004 года женщина представила новому директору школы своего сожителя в качестве рабочего по обслуживанию здания и предложила оформить его на 0,5 ставки. При этом подозреваемая понимала, что мужчина фактически работать не будет, а его обязанности «легли на плечи» других работников.

«Перед тем, как устроить будущего супруга, она оговорила, что ему не нужно будет ежедневно приходить на работу согласно графику и выполнять возложенные на рабочего по обслуживанию зданий и сооружений обязанности, а только по мере необходимости осуществлять электромонтажные работы», — рассказала Сахарова.

Следствием установлено, что в период с февраля 2004 года по май 2017 года в результате злоупотребления должностным положением обвиняемая похитила бюджетных средств на сумму более 6.240 рублей, которые были получены как наличным путем, так и перечислены на банковскую карту ее супруга.

К обвиняемой применена мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. В ходе предварительного следствия женщина возместила причиненный ущерб в полном объеме.

В настоящее время материалы уголовного дела переданы для рассмотрения в суд.

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