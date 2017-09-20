На Чеканах трое грабителей дерзко напали на двух прохожих

Источник: Actualitati.md

Двое молодых людей подверглись нападению на улице Джинтэ Латинэ. Грабители отобрали у одного из них мобильный телефон и сумку с деньгами, банковскими картами и личными документами. Всего они нанесли ущерб на сумму 5650 леев.

Пострадавшие обратились за помощью к правоохранительным органам. В результате удалось установить личности двоих подозреваемых. Ими оказались уроженцы Каушан, 20 лет и 21 года.