На Чеканах трое грабителей дерзко напали на двух прохожих
Сотрудникам правоохранительных органов удалось установить личности двоих злоумышленников, третий находится в розыске.
Сотрудникам правоохранительных органов удалось установить личности двоих злоумышленников, третий находится в розыске.
Двое молодых людей подверглись нападению на улице Джинтэ Латинэ. Грабители отобрали у одного из них мобильный телефон и сумку с деньгами, банковскими картами и личными документами. Всего они нанесли ущерб на сумму 5650 леев.
Пострадавшие обратились за помощью к правоохранительным органам. В результате удалось установить личности двоих подозреваемых. Ими оказались уроженцы Каушан, 20 лет и 21 года.
Мужчины признали свою вину. Пока они задержаны на 30 суток, но за ограбление им грозит до 7 лет тюрьмы.