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15:21 (мск), источник: Actualitati.md

На Чеканах трое грабителей дерзко напали на двух прохожих

Сотрудникам правоохранительных органов удалось установить личности двоих злоумышленников, третий находится в розыске.

Источник: Actualitati.md

Двое молодых людей подверглись нападению на улице Джинтэ Латинэ. Грабители отобрали у одного из них мобильный телефон и сумку с деньгами, банковскими картами и личными документами. Всего они нанесли ущерб на сумму 5650 леев.

Пострадавшие обратились за помощью к правоохранительным органам. В результате удалось установить личности двоих подозреваемых. Ими оказались уроженцы Каушан, 20 лет и 21 года.

Мужчины признали свою вину. Пока они задержаны на 30 суток, но за ограбление им грозит до 7 лет тюрьмы.

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