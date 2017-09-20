Пожар в частном секторе в центре Ростова ликвидирован
В ликвидации ЧП были задействованы 42 человека и 12 единиц техники.
В ликвидации ЧП были задействованы 42 человека и 12 единиц техники.
Пожар в частном секторе на 11-й линии в Ростове ликвидирован, сообщает
Информация о возгорании в одном из частных домов на улице 11-я линия поступила к пожарным 20 сентября в 11.52.
В тушении пожара, площадь которого достигла 250 кв. метров, участвовали 42 человека, было задействовано 12 единиц техники.
Пожарные справились с огнем в 13.22.
Сообщается, что в результате инцидента никто не пострадал.
Обстоятельства происшествия устанавливаются.