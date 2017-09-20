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14:26 (мск), источник: АиФ Ростов-на-Дону

Пожар в частном секторе в центре Ростова ликвидирован

В ликвидации ЧП были задействованы 42 человека и 12 единиц техники.

Пожар в частном секторе на 11-й линии в Ростове ликвидирован, сообщает пресс-служба ГУ МЧС РФ по Ростовской области.

Информация о возгорании в одном из частных домов на улице 11-я линия поступила к пожарным 20 сентября в 11.52.

Во время загрузки произошла ошибка.

В тушении пожара, площадь которого достигла 250 кв. метров, участвовали 42 человека, было задействовано 12 единиц техники.

Пожарные справились с огнем в 13.22.

Сообщается, что в результате инцидента никто не пострадал.

Обстоятельства происшествия устанавливаются.

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