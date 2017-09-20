Заблудившиеся в лесу Высокогорского района грибники вышли на связь

Напомним, как сообщало ранее ИА «Татар-информ», накануне вечером от 27-летней жительницы Казани поступило сообщение о том, что ее муж уехал в сторону села Семиозерка и пропал. В последний раз мужчина выходил на связь в 19.30, находился рядом с деревней Гремучий Ключ. С тех пор его телефон не доступен.