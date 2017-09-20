Заблудившиеся в лесу Высокогорского района грибники вышли на связь
(Казань, 20 сентября, «Татар-информ»). Заблудившиеся в лесу Высокогорского района мужчины вышли на связь, сообщили друзья грибников.
(Казань, 20 сентября, «Татар-информ»). Заблудившиеся в лесу Высокогорского района мужчины вышли на связь, сообщили друзья грибников.
Напомним, как сообщало ранее ИА «Татар-информ», накануне вечером от 27-летней жительницы Казани поступило сообщение о том, что ее муж уехал в сторону села Семиозерка и пропал. В последний раз мужчина выходил на связь в 19.30, находился рядом с деревней Гремучий Ключ. С тех пор его телефон не доступен.
Как сообщили ИА «Татар-информ» друзья мужчины, они отправились за грибами и заблудились в лесу. Ночью в темноте мужчины не смогли отыскать обратную дорогу. В 7.30 грибникам удалось выйти к своему авто и позвонить близким с телефона одного из жителей деревни Гремучий Ключ.