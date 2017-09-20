Роструд завершил расследование ДТП с автобусом в Темрюкском районе

По данным ведомства, среди причин трагедии — нарушение требований безопасности при эксплуатации транспорта, допуск индивидуальным предпринимателем к управлению автобусом человека, который не прошел инструктажи, стажировку, обучение по охране труда и проверку знаний. Также водитель не прошел медосмотр и предрейсовый осмотр, сообщает РИА «Новости».

Проверка выявила недостатки в работе технических служб ООО «Интерстрой»: отсутствие контроля за наличием автотранспорта, представляемого в компанию от подрядных организаций по поданным заявкам. Результаты расследования передали в прокуратуру и другие органы и организации, а также в Фонд социального страхования. Он выплатил по 1 млн рублей 12 семьям погибших.