Роструд завершил расследование ДТП с автобусом в Темрюкском районе
Роструд завершил расследование аварии, когда в поселке Волна в Черное море упал автобус с рабочими.
Роструд завершил расследование аварии, когда в поселке Волна в Черное море упал автобус с рабочими.
По данным ведомства, среди причин трагедии — нарушение требований безопасности при эксплуатации транспорта, допуск индивидуальным предпринимателем к управлению автобусом человека, который не прошел инструктажи, стажировку, обучение по охране труда и проверку знаний. Также водитель не прошел медосмотр и предрейсовый осмотр, сообщает РИА «Новости».
Проверка выявила недостатки в работе технических служб ООО «Интерстрой»: отсутствие контроля за наличием автотранспорта, представляемого в компанию от подрядных организаций по поданным заявкам. Результаты расследования передали в прокуратуру и другие органы и организации, а также в Фонд социального страхования. Он выплатил по 1 млн рублей 12 семьям погибших.
Как сообщали Юга.ру, авария произошла 25 августа в поселке Волна Темрюкского района. По предварительным данным, вахтовый автобус с рабочими упал в Керченский пролив с недостроенного пирса. Погибли 19 человек. Следственный комитет расследует уголовное дело по двум статьям.