В Калининграде директора фирмы подозревают в мошенничестве с банковскими кредитами
В Калининграде гендиректора компании «ГранПриАвто» подозревают в мошенничестве.
В Калининграде гендиректора компании «ГранПриАвто» подозревают в мошенничестве.
По версии следствия, в сентябре 2013 года 25-летней женщине предложили посодействовать физлицам в незаконном получении кредитов на покупку автомобиля. Предприниматель согласилась и пообещала подготовить для банка необходимые документы.
После этого злоумышленники, которых правоохранители отыскать не смогли, привлекли посредника и попросили его найти человека, который ведёт асоциальный образ жизни. Через некоторое время участник мошеннической схемы отыскал двух неплатёжеспособных женщин в возрасте 31 и 36 лет. Они согласились за вознаграждение выступить заёмщиками по кредитам.
Гендиректор «ГранПриАвто» подготовила для них необходимые документы, и жительницы региона получили в банке займы на общую сумму 1 млн рублей. За это злоумышленники заплатили им 10 тысяч на двоих. Об этом корреспонденту Калининград.Ru рассказали в областной прокуратуре.
В результате в отношении предпринимателя возбудили уголовное дело за мошенничество, совершённое по предварительному сговору с использованием служебного положения. Обвинения также предъявили женщинам, которые выступали в роли заёмщиков. В отношении посредника уголовное дело прекратили в связи с его смертью. Материалы направили в суд для рассмотрения по существу.