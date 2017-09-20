В Калининграде директора фирмы подозревают в мошенничестве с банковскими кредитами

Источник: Калининград.Ru

По версии следствия, в сентябре 2013 года 25-летней женщине предложили посодействовать физлицам в незаконном получении кредитов на покупку автомобиля. Предприниматель согласилась и пообещала подготовить для банка необходимые документы.

После этого злоумышленники, которых правоохранители отыскать не смогли, привлекли посредника и попросили его найти человека, который ведёт асоциальный образ жизни. Через некоторое время участник мошеннической схемы отыскал двух неплатёжеспособных женщин в возрасте 31 и 36 лет. Они согласились за вознаграждение выступить заёмщиками по кредитам.

Гендиректор «ГранПриАвто» подготовила для них необходимые документы, и жительницы региона получили в банке займы на общую сумму 1 млн рублей. За это злоумышленники заплатили им 10 тысяч на двоих. Об этом корреспонденту Калининград.Ru рассказали в областной прокуратуре.