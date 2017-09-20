Милиция объявила пропавшего в Беловежской пуще мальчика в розыск

Мальчик, живущий в деревне Новый Двор, потерялся в пуще 16 сентября: он ушел за грибами и пропал. Впоследствии волонтерами ПСО «Ангел» в лесу были обнаружены его велосипед и пакет. В настоящее время продолжаются поиски ребенка в пуще.

В УВД сообщили подробные приметы разыскиваемого мальчика: на вид ему около 11 лет, рост составляет 134 сантиметра, ребенок имеет худощавое телосложение, короткие русые волосы и карие глаза.

По информации правоохранителей, на пропавшем были черные туфли, темно-синие спортивные штаны с белыми полосками, темно-коричневая байка с капюшоном, теплая жилетка вишневого цвета.

В милиции просят граждан, которым что-либо известно о местонахождении ребенка, срочно обратиться в УВД или позвонить на линию 102.