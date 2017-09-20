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15:16 (мск), источник: ТАСС

Челябинская войсковая часть незаконно заключила контракт на медуслуги

Договор на 600 тыс. рублей был подписан с медучреждением без проведения конкурса.

ЧЕЛЯБИНСК, 20 сентября. /ТАСС/. Арбитражный суд Челябинской области признал незаконным контракт на оказание медицинских услуг военнослужащим войсковой части № 7438. Договор на 600 тыс. рублей был подписан с медучреждением без проведения конкурса, сообщила в среду пресс-служба регионального УФАС России.

«Войсковая часть № 7438 не провела конкурса и в марте 2017 года заключила контракт на оказание медицинских услуг военнослужащим с той организацией, которую сочла нужной. Этот факт был выявлен челябинским управлением ФАС России во время внеплановой проверки. Войсковая часть оспаривала результаты проверки в Арбитражном суде», — пояснили ТАСС в пресс-службе ведомства, уточнив, что суд признал заключение контракта незаконным.

По данным управления, в отношении должностного лица войсковой части будет возбуждено административное дело. Ему грозит штраф в 50 тыс. рублей.

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