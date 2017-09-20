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15:54 (мск), источник: Комсомольская правда

В Петербурге задержали бандутаксистов-клофелинщиков

Они насильно опаивали пассажиров и грабили их.

Таксисты-клофелинщики орудовали в основном во Фрунзенском и Невском районах Петербурга. Они подбирали случайных пассажиров, а потом, в салоне, силой давали им нейротоксический препарат «Клозапин». После чего грабили и выталкивали из машины, оставляя в беспомощном состоянии.

Полицейские задержали сначала четырех подозреваемых, а вскоре и их 44-летнего лидера. Их уже изобличили в пяти эпизодах, совершенных с марта по июль 2016 года. Общий ущерб от этих пяти преступлений составляет более четверти миллиона рублей.

Также установлено, что врезультате одного из нападений пострадавший скончался.
Пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти

К уголовным делам по статьям «разбой», «кража», «незаконное приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств» добавилось дело по статье «убийство».

Расследование продолжается.

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