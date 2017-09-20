В Петербурге задержали бандутаксистов-клофелинщиков
Они насильно опаивали пассажиров и грабили их.
Они насильно опаивали пассажиров и грабили их.
Полицейские задержали сначала четырех подозреваемых, а вскоре и их 44-летнего лидера. Их уже изобличили в пяти эпизодах, совершенных с марта по июль 2016 года. Общий ущерб от этих пяти преступлений составляет более четверти миллиона рублей.
Также установлено, что врезультате одного из нападений пострадавший скончался.
К уголовным делам по статьям «разбой», «кража», «незаконное приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств» добавилось дело по статье «убийство».
Расследование продолжается.