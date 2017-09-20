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15:59 (мск), источник: ИА Татар-информ

Фото: В Челнах в мебельном цехе вспыхнул пожар

(Казань, 20 сентября, «Татар-информ»). В Набережных-Челнах в мебельном цехе вспыхнул пожар, сообщили ИА «Татар-информ» в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.

Утром на центральный пункт пожарной связи поступило сообщение о горении в здании № 26а по улице Профильная. Заявитель уточнил, что из производственного помещения по изготовлению корпусной мебели идет дым.

Прибывшие на место пожарные ПСЧ № 89 выяснили, что внутри кирпичного здания горели листы ДВП. Входные ворота не были заперты. Через семь минут они объявили о локализации пожара.

В результате сгорели листы ДВП на площади 50 квадратных метров. При опросе свидетелей было установлено, что на момент возникновения пожара помещения пустовали и были заперты.

Предполагаемая причина пожара — нарушение правил монтажа электрооборудования.

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