Фото: В Челнах в мебельном цехе вспыхнул пожар

Утром на центральный пункт пожарной связи поступило сообщение о горении в здании № 26а по улице Профильная. Заявитель уточнил, что из производственного помещения по изготовлению корпусной мебели идет дым.

Прибывшие на место пожарные ПСЧ № 89 выяснили, что внутри кирпичного здания горели листы ДВП. Входные ворота не были заперты. Через семь минут они объявили о локализации пожара.

В результате сгорели листы ДВП на площади 50 квадратных метров. При опросе свидетелей было установлено, что на момент возникновения пожара помещения пустовали и были заперты.