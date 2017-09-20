Фото: В Челнах в мебельном цехе вспыхнул пожар
(Казань, 20 сентября, «Татар-информ»). В
(Казань, 20 сентября, «Татар-информ»). В
Утром на центральный пункт пожарной связи поступило сообщение о горении в здании № 26а по улице Профильная. Заявитель уточнил, что из производственного помещения по изготовлению корпусной мебели идет дым.
Прибывшие на место пожарные ПСЧ № 89 выяснили, что внутри кирпичного здания горели листы ДВП. Входные ворота не были заперты. Через семь минут они объявили о локализации пожара.
В результате сгорели листы ДВП на площади 50 квадратных метров. При опросе свидетелей было установлено, что на момент возникновения пожара помещения пустовали и были заперты.
Предполагаемая причина пожара — нарушение правил монтажа электрооборудования.