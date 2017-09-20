Под Волгоградом из-за природных пожаров перекрыли федеральную трассу
Дорогу «Самара — Пугачев — Энгельс-Волгоград» перекрыли на участке с 668 по 671 километр в Быковском районе Волгоградской области.
Дорогу «Самара — Пугачев — Энгельс-Волгоград» перекрыли на участке с 668 по 671 километр в Быковском районе Волгоградской области.
Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в региональном ГУ МВД, сотрудники Госавтоинспекции организовали объезд опасного участка дороги.
Диспетчер
Отметим, что причина возгорания пока неизвестна, специалистам предстоит установить ее. Спасатели просят волгоградцев соблюдать правила пожарной безопасности.