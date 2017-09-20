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15:52 (мск), источник: АиФ Волгоград

Под Волгоградом из-за природных пожаров перекрыли федеральную трассу

Дорогу «Самара — Пугачев — Энгельс-Волгоград» перекрыли на участке с 668 по 671 километр в Быковском районе Волгоградской области.

Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в региональном ГУ МВД, сотрудники Госавтоинспекции организовали объезд опасного участка дороги.

Диспетчер пожарно-спасательной службы получил сообщение о возгорании в семи километрах от населенного пункта Победа в Быковском районе около 13:00. Огонь охватил сухую растительность и подстилки смешанного леса. «Расчеты 12 отряда ФПС совместно с представителями лесного хозяйства ликвидируют горение. Угрозы населенным пунктам нет», — заявили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в региональном ГУ МЧС.

Отметим, что причина возгорания пока неизвестна, специалистам предстоит установить ее. Спасатели просят волгоградцев соблюдать правила пожарной безопасности.

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