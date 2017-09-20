Под Волгоградом из-за природных пожаров перекрыли федеральную трассу

Диспетчер пожарно-спасательной службы получил сообщение о возгорании в семи километрах от населенного пункта Победа в Быковском районе около 13:00. Огонь охватил сухую растительность и подстилки смешанного леса. «Расчеты 12 отряда ФПС совместно с представителями лесного хозяйства ликвидируют горение. Угрозы населенным пунктам нет», — заявили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в региональном ГУ МЧС.