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17:43 (мск), источник: Калининград.Ru

В Светлом хирурга городской больницы обвиняют в смерти пациентки

В Светлом хирурга-травматолога обвиняют в смерти пациентки. Инцидент произошёл в марте 2017 года. Врач центральной городской больницы должен был сделать 70-летней женщине операцию на сломанной ключице.

Источник: Калининград.Ru

По версии следствия, специалист неверно выбрал метод — пациентке ввели спицы, чтобы соединить и зафиксировать отломки кости. Инструменты установили на неправильную глубину, и заострённые концы выступили за поверхность сустава правой ключицы на 2,5 и 2,1 сантиметра.

«При перекладывании пациентки с каталки на кровать после оперативного вмешательства выступающими краями спиц женщине были причинены колотые повреждения мягких тканей верхней части переднего средостения, а также сердечной сорочки и стенки восходящей аорты», — сообщили корреспонденту Калининград.Ru в пресс-службе регионального СУ СК.

От полученных повреждений пенсионерка скончалась в палате интенсивной терапии. После этого в отношении врача возбудили дело по части 2 статьи 109 УК РФ — «Причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей».

Как отметили в ведомстве, врач имеет 20 лет стажа и высшую квалификационную категорию. Во время допроса хирург не признал свою вину. Однако правоохранители собрали необходимые доказательства и намерены в ближайшее время передать дело в прокуратуру.

«Расследованию преступлений, связанных с некачественным оказанием медицинской помощи, региональным управлением СКР уделяется особое внимание», — подчеркнули в пресс-службе. В ведомстве работает телефон доверия 8−4012−305−765. Как заверили в управлении, каждое сообщение будет тщательно проверено.

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