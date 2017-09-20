В Светлом хирурга городской больницы обвиняют в смерти пациентки
В Светлом
В Светлом
По версии следствия, специалист неверно выбрал метод — пациентке ввели спицы, чтобы соединить и зафиксировать отломки кости. Инструменты установили на неправильную глубину, и заострённые концы выступили за поверхность сустава правой ключицы на 2,5 и 2,1 сантиметра.
«При перекладывании пациентки с каталки на кровать после оперативного вмешательства выступающими краями спиц женщине были причинены колотые повреждения мягких тканей верхней части переднего средостения, а также сердечной сорочки и стенки восходящей аорты», — сообщили корреспонденту Калининград.Ru в
От полученных повреждений пенсионерка скончалась в палате интенсивной терапии. После этого в отношении врача возбудили дело по части 2 статьи 109 УК РФ — «Причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей».
Как отметили в ведомстве, врач имеет 20 лет стажа и высшую квалификационную категорию. Во время допроса хирург не признал свою вину. Однако правоохранители собрали необходимые доказательства и намерены в ближайшее время передать дело в прокуратуру.
«Расследованию преступлений, связанных с некачественным оказанием медицинской помощи, региональным управлением СКР уделяется особое внимание», — подчеркнули в