Десятилетняя девочка ушла из дома и пропала в Шымкенте

Источник: Newtimes.kz

Жанеля была в розовой футболке и желтых лосинах. На ногах у девочки летние шлепки.

«Просьба о всем, кто видел эту девочку, сообщить о ее местонахождении в полицию по номеру 102 и маме 8−778−777−20−52», — сообщает издание.

По словам мамы, они с дочкой немного поссорились утром из-за уроков. Но Жанеля никогда не уходила из дома, к тому же ребенок очень плохо знает город.