Десятилетняя девочка ушла из дома и пропала в Шымкенте
Жанель Маратова ушла из дома около 11 часов утра и больше ее никто не видел, передает otyrar.kz.
Жанель Маратова ушла из дома около 11 часов утра и больше ее никто не видел, передает otyrar.kz.
Жанеля была в розовой футболке и желтых лосинах. На ногах у девочки летние шлепки.
«Просьба о всем, кто видел эту девочку, сообщить о ее местонахождении в полицию по номеру 102 и маме 8−778−777−20−52», — сообщает издание.
По словам мамы, они с дочкой немного поссорились утром
Родители подали заявление в полицию Шымкента, сейчас на поиски девочки ориентирован весь личный состав.