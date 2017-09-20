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15:46 (мск), источник: Newtimes.kz

Десятилетняя девочка ушла из дома и пропала в Шымкенте

Жанель Маратова ушла из дома около 11 часов утра и больше ее никто не видел, передает otyrar.kz.

Источник: Newtimes.kz

Жанеля была в розовой футболке и желтых лосинах. На ногах у девочки летние шлепки.

«Просьба о всем, кто видел эту девочку, сообщить о ее местонахождении в полицию по номеру 102 и маме 8−778−777−20−52», — сообщает издание.

По словам мамы, они с дочкой немного поссорились утром из-за уроков. Но Жанеля никогда не уходила из дома, к тому же ребенок очень плохо знает город.

Родители подали заявление в полицию Шымкента, сейчас на поиски девочки ориентирован весь личный состав.

1 комментарийк этой статье
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Комментарии1
Комментарии
1
Boy **********
Очень надеюсь что все будет хорошо!
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