Ураган «Мария» достиг восточной части Пуэрто-Рико
ТАСС, 20 сентября. Ураган «Мария», сформировавшийся в Атлантическом океане, обрушился в среду на территории
ТАСС, 20 сентября. Ураган «Мария», сформировавшийся в Атлантическом океане, обрушился в среду на территории
Об этом сообщает Национальный центр по наблюдению за ураганами со
Ураган, ослабший до четвертой категории из пяти возможных по шкале
Сезон ураганов обычно продолжается в Атлантике полгода — с 1 июня по 30 ноября. Атмосферное явление классифицируется как шторм и получает собственное имя, если скорость ветра в его эпицентре достигает 17,4 м/c. При скорости ветра 33 м/c и более шторм становится ураганом.