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15:42 (мск), источник: ТАСС

Ураган «Мария» достиг восточной части Пуэрто-Рико

ТАСС, 20 сентября. Ураган «Мария», сформировавшийся в Атлантическом океане, обрушился в среду на территории Пуэрто-Рико в районе муниципалитета Ябукоа.

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фотографий
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фотографий

Об этом сообщает Национальный центр по наблюдению за ураганами со штаб-квартирой в Майами (штат Флорида).

Ураган, ослабший до четвертой категории из пяти возможных по шкале Саффира-Симпсона, в настоящее время находится в 55 км к юго-востоку от столицы страны Сан-Хуан. Максимальная скорость ветра в его пределах составляет порядка 69 м/с. Ураган перемещается в северо-западном направлении со скоростью около 4 м/с.

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Сезон ураганов обычно продолжается в Атлантике полгода — с 1 июня по 30 ноября. Атмосферное явление классифицируется как шторм и получает собственное имя, если скорость ветра в его эпицентре достигает 17,4 м/c. При скорости ветра 33 м/c и более шторм становится ураганом.

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Источник: AP 2017
В Карибском бассейне набирает силу новый ураган
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08:27 (мск)© Ньюстюб
2 комментарияк этой статье
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Комментарии2
Комментарии
2
Слава У
По очереди, только результаты разные, страшно дело.
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