Вальщика леса убило в Мозырском районе упавшим деревом
МИНСК, 20 сен — Sputnik. Вальщик погиб во время работы в лесу — мужчину убило упавшим деревом, сообщил в среду ресурс «Полесье своими глазами».
МИНСК, 20 сен — Sputnik. Вальщик погиб во время работы в лесу — мужчину убило упавшим деревом, сообщил в среду ресурс «Полесье своими глазами».
Инцидент в лесном массиве в Мозырском районе произошел около полудня 14 сентября.
Сообщается, что 45-летний вальщик получил травму головы при падении дерева.
В настоящее время Мозырский районный отдел Следственного комитета по данному факту проводит проверку.