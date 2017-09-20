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16:03 (мск), источник: Sputnik.by

Вальщика леса убило в Мозырском районе упавшим деревом

МИНСК, 20 сен — Sputnik. Вальщик погиб во время работы в лесу — мужчину убило упавшим деревом, сообщил в среду ресурс «Полесье своими глазами».

Источник: Sputnik.by

Инцидент в лесном массиве в Мозырском районе произошел около полудня 14 сентября.

Сообщается, что 45-летний вальщик получил травму головы при падении дерева.

В настоящее время Мозырский районный отдел Следственного комитета по данному факту проводит проверку.

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