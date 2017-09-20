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16:15 (мск), источник: Sputnik.md

Жадность сгубила: директор детсада Кишинева арестована

КИШИНЕВ, 20 сен — Sputnik. Директор детского сада Кишинева арестована на 72 часа по делу о коррупции, сообщила пресс-секретарь Национального антикоррупционного центра (НАЦ) Анжела Старински.

Источник: Sputnik.md

По информации НАЦ, с родителей ребенка потребовали деньги, чтобы записать малыша в дошкольное учреждение. Сначала мать передала директору детсада 800 леев, но после того, как ребенка записала в группу, женщине снова позвонили и попросили заплатить еще 1000 леев.

После этого отцу ребенка выдали два чека, где тысяча леев была указана как «плата за вступление в родительскую ассоциацию», а 350 леев — «плата за членство в ассоциации».

Вместе с тем, маме ребенка сообщили, что сумму в 1000 леев не нужно оплачивать в банке, а следует передать лично директору детсада.

Подозреваемую задержали прямо на рабочем месте. По факту случившегося открыто уголовное дело по статье 324 УК РМ. Женщине грозит до 10 лет лишения свободы.

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