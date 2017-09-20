В Пермском крае семья спаслась из горящего дома через окно

Вечером в понедельник, 19 сентября, в частном жилом доме по улице Мартеновская в посёлке Лисики Чусового произошёл пожар.

Как рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Пермскому краю, площадь пожара составила 72 кв. метра. Сгорели дом и баня, которые находились под одной крышей.

Накануне пожара в доме находилось три человека: мать, сын и 8-летний внук. Они затопили печку в бане, а спустя некоторое время увидели, что горит баня.

Семья спаслась из горящего дома через окно.