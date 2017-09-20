В Пермском крае семья спаслась из горящего дома через окно
Пожар начался
Пожар начался
Вечером в понедельник, 19 сентября, в частном жилом доме по улице Мартеновская в посёлке Лисики Чусового произошёл пожар.
Как рассказали в
Накануне пожара в доме находилось три человека: мать, сын и 8-летний внук. Они затопили печку в бане, а спустя некоторое время увидели, что горит баня.
Семья спаслась из горящего дома через окно.
Предварительная причина пожара — нарушение правил монтажа и эксплуатации печного отопления в бане.