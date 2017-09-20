В Нестерове пограничники нашли в поезде контрабандных сигарет на полмиллиона

Нелегальный груз находился в почтовом вагоне, сообщили корреспонденту «Нового Калининграда» в пресс-службе регионального погрануправления в среду.

В почтовом вагоне поезда «Калининград-Москва» было обнаружено 12 коробок, в которых находилось 6 тыс пачек сигарет. На пачках отсутствовали акцизные марки. Незаконно перевозимые через государственную границу табачные изделия изъяты и помещены на склад временного хранения.

По предварительной оценке общая стоимость изъятого товара превышает 500 тысяч рублей. Как напомнили в погрануправлении, за незаконное перемещение через границу табачных изделий в соответствии со статьёй 200.2 УК РФ «Контрабанда алкогольной продукции и (или) табачных изделий» предусмотрена уголовная ответственность.