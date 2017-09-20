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16:26 (мск), источник: Tengrinews

Лесной пожар в Акмолинской области: привлечены вертолет и 40 единиц техники

В Акмолинской области тушат лесной пожар, передает корреспондент Tengrinews.kz.

Источник: Tengrinews

Информацию о возгорании подтвердил официальный представитель Комитета по чрезвычайным ситуациям МВД РК Руслан Иманкулов.

По его словам, загорание сухой травы с переходом на лесной массив произошло 20 сентября в 13 часов 30 минут в Аккольском районе, на территории лесного хозяйства «Красный бор», в десяти километрах от села Амангельды. Предварительная площадь пожара 20 гектаров.

Также он сообщил, что в ликвидации пожара задействованы: 50 человек личного состава, десять единиц техники службы пожаротушения Акмолинской области, вертолет АО «Казавиаспас» КЧС; 50 человек и 30 единиц техники лесников.

Кроме того, сформирована группировка из состава сил и средств гарнизона Астаны — порядка 20 человек и специализированная техника, которая выдвигается в ближайшее время.

Тушение на данный момент продолжается, пострадавших нет. По словам Руслана Иманкулова, на данный момент огонь еще распространяется, и тушение его осложнено так называемым «верховым» пожаром.

В региональной службе ДЧС уточнили, что в ходе пожара имелась угроза возгорания пшеничных полей, однако благодаря слаженным усилиям подразделений этого допущено не было.

Отмечается, что по тревоге поднят личный состав нескольких районных гарнизонов, и в случае ухудшения ситуация они немедленно будут переброшены на тушение огня.

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