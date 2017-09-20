Присяжные признали виновными фигурантов дела о серии убийств под Ростовом

Источник: РИА Новости

Фигуранты признаны виновными по всем фактам убийств, но присяжные будут ещё определять, доказан ли факт существования банды, является ли Инесса Тарвердиева ее лидером и с какого года в группировке участвовала её дочь Виктория.

«Присяжные сочли доказанным, что подсудимые виновны по всем пяти эпизодам (десять убийств и одно покушение на убийство)», — сказал старшина присяжных заседателей.

По одному из эпизодов (убийство одного человека) проходили только три фигуранта, кроме Виктории Тарвердиевой. Кроме того, по двум эпизодам (убийство трех человек и покушение на убийство), по мнению присяжных, Виктория Тарвердиева заслуживает снисхождения.

Ранее в суде сообщали, что с момента передачи дела в суд в ноябре 2015 года состоялось более десяти предварительных слушаний. Судебное следствие задержалось на предварительной стадии из-за ходатайств потерпевшей Валентины Чудаковой, чей сын вместе с семьей был убит на ростовской трассе в 2009 году. Она требовала вернуть дело прокурору, поскольку, по ее мнению, к убийству ее сына обвиняемые не причастны. Суд ее ходатайства не поддержал. В итоге в конце июля 2016 года суд начал допрос подсудимых.

По информации СК, Инесса Тарвердиева вместе с гражданским супругом создала организованную вооруженную группу, в которую также входили ее дочь Виктория Тарвердиева и супруги Синельник. При этом Сергей Синельник, по версии следствия, являлся сотрудником ДПС.

Следствие считает, что члены банды нападали на людей с целью грабежа. Нападения совершались на территории Ростовской области, Ставрополья и Калмыкии в 1997—2013 годах.

Следователи считают, что в 2007—2009 годах на территории Ростовской области злоумышленники убили десять человек, в том числе начальника отделения ОМСН ГУВД по Нижегородской области Дмитрия Чудакова, его супругу и их двух малолетних детей.