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16:56 (мск), источник: РИА Новости

Присяжные признали виновными фигурантов дела о серии убийств под Ростовом

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 20 сен — РИА Новости, Иван Капустин. Присяжные в Ростовском областном суде признали виновными четверых предполагаемых участников преступной группы, обвиняемых в десяти убийствах, в том числе сотрудников полиции, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

Источник: РИА Новости

Фигуранты признаны виновными по всем фактам убийств, но присяжные будут ещё определять, доказан ли факт существования банды, является ли Инесса Тарвердиева ее лидером и с какого года в группировке участвовала её дочь Виктория.

«Присяжные сочли доказанным, что подсудимые виновны по всем пяти эпизодам (десять убийств и одно покушение на убийство)», — сказал старшина присяжных заседателей.

По одному из эпизодов (убийство одного человека) проходили только три фигуранта, кроме Виктории Тарвердиевой. Кроме того, по двум эпизодам (убийство трех человек и покушение на убийство), по мнению присяжных, Виктория Тарвердиева заслуживает снисхождения.

Ранее в суде сообщали, что с момента передачи дела в суд в ноябре 2015 года состоялось более десяти предварительных слушаний. Судебное следствие задержалось на предварительной стадии из-за ходатайств потерпевшей Валентины Чудаковой, чей сын вместе с семьей был убит на ростовской трассе в 2009 году. Она требовала вернуть дело прокурору, поскольку, по ее мнению, к убийству ее сына обвиняемые не причастны. Суд ее ходатайства не поддержал. В итоге в конце июля 2016 года суд начал допрос подсудимых.

По информации СК, Инесса Тарвердиева вместе с гражданским супругом создала организованную вооруженную группу, в которую также входили ее дочь Виктория Тарвердиева и супруги Синельник. При этом Сергей Синельник, по версии следствия, являлся сотрудником ДПС.

Следствие считает, что члены банды нападали на людей с целью грабежа. Нападения совершались на территории Ростовской области, Ставрополья и Калмыкии в 1997—2013 годах.

Следователи считают, что в 2007—2009 годах на территории Ростовской области злоумышленники убили десять человек, в том числе начальника отделения ОМСН ГУВД по Нижегородской области Дмитрия Чудакова, его супругу и их двух малолетних детей.

В начале сентября 2013 года лидеры банды были замечены полицейскими при попытке скрыться после очередного убийства, в результате чего завязалась перестрелка, в которой погиб гражданский муж Тарвердиевой и один из стражей порядка.

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