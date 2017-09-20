Вора-рецидивиста поймали полицейские Краснодара
Злоумышленник оказался приезжим из соседней республики.
Злоумышленник оказался приезжим из соседней республики.
В полицию обратилась жительница Прикубанского округа Краснодара и сообщила, что в ее квартиру, на первом этаже дома по улице Ковалева, залез неизвестный. Хозяйка, услышав шум в соседней комнате, и, войдя, увидела незнакомого мужчину, который присматривался к ее бытовой технике. Заметив хозяйку жилища, злоумышленник выпрыгнул в открытое окно и скрылся.
«Опросив возможных очевидцев происшествия, стражи правопорядка составили ориентировку на предполагаемого злоумышленника. Уже через несколько минут 33-летний уроженец
Как пояснил сам задержанный, в краевой центр он приехал около года назад, а ранее уже привлекался к уголовной ответственности за кражу имущества и грабеж.
Сейчас злоумышленник находится под стражей, в отношении него возбуждено уголовное дело. Мужчине грозит до 6 лет тюрьмы.