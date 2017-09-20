Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
СМИ: Китай нанесет мощный удар по доллару
Топ самых странных эпидемий
Кремль отреагировал на речь актера Фримена о Путине
Озеро разговаривает с рыбаком: видео набирает популярность
Лавров прокомментировал речь Трампа в ООН
Обвиняемый в растрате замдиректора ФСИН жалуется на условия в СИЗО Олег Коршунов требует для себя нормальную подушку, матрас и телевизор
60-летняя Линда Хэмилтон снова снимется в «Терминаторе»
Дмитрий Борисов ответил на сравнения с Малаховым
Автосалон во Франкфурте: 5 главных новинок для России
Audi Aicon: машина без руля и педалей
СМИ: Жириновский назвал срок окончания «эпохи Путина»
Ольга Ковитиди: Порошенко «получил удар в бороду»
55-летняя Андреева оправдалась за пиджак за 200 тыс. рублей
Как выглядят мужья plus-size моделей
Россия и Китай "должны возненавидеть" новый танк США – СМИ
Эксперт назвал дату распада США – СМИ
Силовики обнаружили источник «телефонных атак» на Россию
Банк нашел в мире скрытый долг на $14 трлн
Фоторепортажи
8Эрмитажные коты нашли новый дом
10Apple показала новые iPhone
16:48 (мск), источник: ГТРК «Кубань»

Вора-рецидивиста поймали полицейские Краснодара

Злоумышленник оказался приезжим из соседней республики.

В полицию обратилась жительница Прикубанского округа Краснодара и сообщила, что в ее квартиру, на первом этаже дома по улице Ковалева, залез неизвестный. Хозяйка, услышав шум в соседней комнате, и, войдя, увидела незнакомого мужчину, который присматривался к ее бытовой технике. Заметив хозяйку жилища, злоумышленник выпрыгнул в открытое окно и скрылся.

«Опросив возможных очевидцев происшествия, стражи правопорядка составили ориентировку на предполагаемого злоумышленника. Уже через несколько минут 33-летний уроженец Карачаево-Черкесской Республики был задержан правоохранителями на одной из улиц краевого центра. В отделе полиции мужчина сознался в содеянном и написал явку с повинной», — сообщает пресс-служба УМВД России по Краснодару.

Как пояснил сам задержанный, в краевой центр он приехал около года назад, а ранее уже привлекался к уголовной ответственности за кражу имущества и грабеж.

Сейчас злоумышленник находится под стражей, в отношении него возбуждено уголовное дело. Мужчине грозит до 6 лет тюрьмы.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Комментарии
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Комментировать
 За непристойное предложение певец нанес 17 ножевых ранений
Полуторагодовалый сын популярного музыканта выпал из окна
ЦБ объявил о выделении финансовой помощи Бинбанку
По запросу Поклонской задержан лидер «Христианского государства»
Глава Каталонии обвинил испанские власти в агрессии
Ураган «Мария» обрушился на Пуэрто-Рико
15 лет без Бодрова: памятник по-братски
Пятая часть россиян осталась недовольна летним отпуском
Британских паралимпийцев уличили в укорачивании конечностей
Спорт
Гроза авторитетов: главные сенсации Кубка России по футболу Стартуют матчи 1/16 финала Кубка России, стадии, с которой выступление в турнире начали клубы РФПЛ. Для команд низших дивизионов это шанс выбить фаворита и заявить о себе
Авто
Водитель, бесплатно подвозивший соседей, заплатит 50 000 рублей 47-летний Вадим Остапов возил соседей из деревни Трубецкое Азовского района до Омска, заезжая по дороге в село Александровка и деревню Руслановка
Hi-Tech
Samsung с огромным экраном здорово подешевел Эксперты Hi-Tech Mail.Ru изучили рынок и выяснили, что уже через четыре месяца после старта продаж смартфон можно купить на 35% дешевле
Кино
Алферова эмоционально высказалась о закрытии «Жди меня» Актриса и телеведущая обвинила руководство «Первого канала» в «болезненных амбициях»
Недвижимость
Назван размер семейного дохода для «комфортной» ипотеки
Названы районы за МКАД с самым дорогим съемным жильем
Власти сообщили о «максимальной доступности» жилья
Совмещенный санузел: за и против
Леди
Как должно выглядеть пальто мечты в этом сезоне (фото) Девять предметов гардероба, которые актуальны это осенью и зимой. Как сделать правильный выбор, подскажет стилист Олеся Орлова.
Дети
Родных Жанны Фриске удивил вопрос маленького Платона Дмитрий Шепелев больше не препятствует общению сына Платона с бабушкой и дедушкой. 
Все о ремонте
Студия в светло-серых тонах: проект в Москве
Тест: Угадайте архитектурный стиль по фото
10 способов декорировать пустую стену
Как оформить интерьер в стиле «эклектика»
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь