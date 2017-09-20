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17:10 (мск), источник: РИА Крым

В Симферополе эвакуировали людей из горсовета и ряда торговых центров

СИМФЕРОПОЛЬ, 20 сен — РИА Новости (Крым). В столице Республики из-за сообщений о минировании срочно были эвакуированы граждане из здания городского совета, а также нескольких торговых центров.

Источник: РИА "Новости"

На данный момент, по сообщениям очевидцев, в здании горсовета работают силовики, взрывотехники и сотрудники МЧС.

«Поступил сигнал о том, что здание заминировано, оперативно всех эвакуировали», — сообщил очевидец «минирования» городского совета Симферополя. По данным источников, сигнал о минировании поступил в приемную главы ведомства Виктора Агеева.

Глава городского совета Симферополя подтвердил, что сигнал действительно поступил в его приемную.

«Сообщение поступило в мою приемную. Сейчас здание эвакуировано, идет проверка», — сообщил РИА Новости (Крым) Виктор Агеев.

Силовики информацию о сообщении о минировании подтвердили.

«Поступило сообщение о минировании ряда зданий. Информация проверяется», — сказали в МВД Республики Крым.

Как сообщают очевидцы в соцсетях, оцеплено и здание Государственного совета Республики Крым. Возле здания дежурят сотрудники правоохранительных органов, МЧС и медики.

Волна анонимных звонков о «минировании» различных административных и торговых зданий продолжается в России вторую неделю. Силовики обследовали все объекты, угроза взрывов ни разу не подтвердилась. Из-за этого, начиная с 12 сентября, в городах России в общей сложности эвакуировали уже свыше 300 тысяч человек.

На прошлой неделе источник в правоохранительных органах сообщил РИА Новости, что звонки с угрозами о «минировании» по России инициировали люди, связанные с запрещенной группировкой «Исламское государство"*. По его словам, установлен ряд непосредственных исполнителей звонков, которые находятся за рубежом и будут объявлены в розыск.

*Террористическая организация, запрещенная в России.

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