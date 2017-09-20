Суд в Самаре арестовал социолога, проводившего опросы для облправительства

«Избрать в отношении Николая Явкина меру пресечения в виде заключения под стражу сроком до 18 ноября», — сказала судья.

Н. Явкину инкриминируется ч.4 ст. 159 УК РФ (мошенничество).

Из озвученных в ходе заседания материалов следует, что ранее департамент управделами губернатора и правительства Самарской области в интересах департамента мониторинга общественного мнения региона заключил контракт с Приволжским центром общественного мониторинга на проведение соцопросов 45 тыс. жителей области.

По версии следствия, Н. Явкин с 30 апреля по 7 июля 2015 года предоставил заказчику отчетные материалы об исполнении этапов этого контракта, содержащие заведомо ложные сведения о количестве опрошенных лиц.

В результате региональный департамент мониторинга общественного мнения перечислил на расчетный счет Приволжского центра общественного мониторинга 10 млн рублей.

Следствие считает, что Н. Явкин незаконно обратил в свою пользу 9,5 млн рублей из этой суммы, в том числе перечислил 8,3 млн рублей на принадлежащую ему банковскую карту.