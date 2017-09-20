Суд в Самаре арестовал социолога, проводившего опросы для облправительства
*** Его подозревают в фальсификации результатов и присвоении средств.
Самара. 20 сентября.
*** Его подозревают в фальсификации результатов и присвоении средств.
Самара. 20 сентября.
«Избрать в отношении Николая Явкина меру пресечения в виде заключения под стражу сроком до 18 ноября», — сказала судья.
Н. Явкину инкриминируется ч.4 ст. 159 УК РФ (мошенничество).
Из озвученных в ходе заседания материалов следует, что ранее департамент управделами губернатора и правительства Самарской области в интересах департамента мониторинга общественного мнения региона заключил контракт с Приволжским центром общественного мониторинга на проведение соцопросов 45 тыс. жителей области.
По версии следствия, Н. Явкин с 30 апреля по 7 июля 2015 года предоставил заказчику отчетные материалы об исполнении этапов этого контракта, содержащие заведомо ложные сведения о количестве опрошенных лиц.
В результате региональный департамент мониторинга общественного мнения перечислил на расчетный счет Приволжского центра общественного мониторинга 10 млн рублей.
Следствие считает, что Н. Явкин незаконно обратил в свою пользу 9,5 млн рублей из этой суммы, в том числе перечислил 8,3 млн рублей на принадлежащую ему банковскую карту.
Приволжский центр общественного мониторинга зарегистрирован в Самаре в сентябре 2012 года. По данным аналитической системы «СПАРК-Интерфакс», с 2013 по 2015 годы организация получила подряды на сумму 62,6 млн рублей, из них на 61,8 млн рублей — от департамента управделами губернатора и правительства региона.