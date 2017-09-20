Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
СМИ: Китай нанесет мощный удар по доллару
Валерий Спиридонов нашёл альтернативу пересадке головы
Обзор РБК: как публичные люди критиковали власть других стран
Захарова ответила на речь актера Фримена о Путине
Кадыров отреагировал на видео с бьющим буддиста мусульманином
Обвиняемый в растрате замдиректора ФСИН жалуется на условия в СИЗО Олег Коршунов требует для себя нормальную подушку, матрас и телевизор
Рунет смеется над уходом делегации РФ с выступления главы Литвы
Эксперт: Эта зима станет самой холодной за 100 лет
Новый Mack: грузовик, который станет классикой
В Омске яму на дороге заделали картошкой (фото)
Шепелев назвал поступок Малахова "бесчеловечным" - СМИ
Калашникова разделась на пляже среди людей – СМИ
55-летняя Андреева оправдалась за пиджак за 200 тыс. рублей
Как выглядят мужья plus-size моделей
Россия и Китай "должны возненавидеть" новый танк США – СМИ
Эксперт назвал дату распада США – СМИ
Кадыров отреагировал на видео с бьющим буддиста мусульманином
Кремль отреагировал на речь Фримена о Путине
Фоторепортажи
16Последствия урагана «Ирма»
10Apple показала новые iPhone
16:56 (мск), источник: Интерфакс

Суд в Самаре арестовал социолога, проводившего опросы для облправительства

*** Его подозревают в фальсификации результатов и присвоении средств.

Самара. 20 сентября. ИНТЕРФАКС-ПОВОЛЖЬЕ — Самарский районный суд Самары удовлетворил ходатайство УФСБ по региону о заключении под стражу директора Приволжского центра общественного мониторинга Николая Явкина, передал корреспондент агентства «Интерфакс-Поволжье» из зала суда.

«Избрать в отношении Николая Явкина меру пресечения в виде заключения под стражу сроком до 18 ноября», — сказала судья.

Н. Явкину инкриминируется ч.4 ст. 159 УК РФ (мошенничество).

Из озвученных в ходе заседания материалов следует, что ранее департамент управделами губернатора и правительства Самарской области в интересах департамента мониторинга общественного мнения региона заключил контракт с Приволжским центром общественного мониторинга на проведение соцопросов 45 тыс. жителей области.

По версии следствия, Н. Явкин с 30 апреля по 7 июля 2015 года предоставил заказчику отчетные материалы об исполнении этапов этого контракта, содержащие заведомо ложные сведения о количестве опрошенных лиц.

В результате региональный департамент мониторинга общественного мнения перечислил на расчетный счет Приволжского центра общественного мониторинга 10 млн рублей.

Следствие считает, что Н. Явкин незаконно обратил в свою пользу 9,5 млн рублей из этой суммы, в том числе перечислил 8,3 млн рублей на принадлежащую ему банковскую карту.

Приволжский центр общественного мониторинга зарегистрирован в Самаре в сентябре 2012 года. По данным аналитической системы «СПАРК-Интерфакс», с 2013 по 2015 годы организация получила подряды на сумму 62,6 млн рублей, из них на 61,8 млн рублей — от департамента управделами губернатора и правительства региона.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Комментарии
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Комментировать
Тверская область будет развивать водный туризм
ЦБ объявил о выделении финансовой помощи Бинбанку
Путин увидел «необходимые возможности» для повышения МРОТ
«Почта России» останется без госсубсидий
Британских паралимпийцев уличили в укорачивании конечностей
Глава Каталонии обвинил испанские власти в агрессии
Синоптики опровергли сообщения об экстремально холодной зиме
Ураган «Мария» обрушился на Пуэрто-Рико
Спорт
Гроза авторитетов: главные сенсации Кубка России по футболу Стартуют матчи 1/16 финала Кубка России, стадии, с которой выступление в турнире начали клубы РФПЛ. Для команд низших дивизионов это шанс выбить фаворита и заявить о себе
Авто
Водитель, бесплатно подвозивший соседей, заплатит 50 000 рублей 47-летний Вадим Остапов возил соседей из деревни Трубецкое Азовского района до Омска, заезжая по дороге в село Александровка и деревню Руслановка
Hi-Tech
Samsung с огромным экраном здорово подешевел Эксперты Hi-Tech Mail.Ru изучили рынок и выяснили, что уже через четыре месяца после старта продаж смартфон можно купить на 35% дешевле
Кино
Алферова эмоционально высказалась о закрытии «Жди меня» Актриса и телеведущая обвинила руководство «Первого канала» в «болезненных амбициях»
Недвижимость
Назван размер семейного дохода для «комфортной» ипотеки
Названы районы за МКАД с самым дорогим съемным жильем
Власти сообщили о «максимальной доступности» жилья
Совмещенный санузел: за и против
Леди
Как должно выглядеть пальто мечты в этом сезоне (фото) Девять предметов гардероба, которые актуальны это осенью и зимой. Как сделать правильный выбор, подскажет стилист Олеся Орлова.
Дети
Родных Жанны Фриске удивил вопрос маленького Платона Дмитрий Шепелев больше не препятствует общению сына Платона с бабушкой и дедушкой. 
Все о ремонте
Интерьер недели: дизайн трешки в московской «сталинке»
Как сделать 3 комнаты и кухню на 54 метрах: реальный пример
Раковина для ванной: 11 идей для любого интерьера
10 бюджетных способов создать интерьер «как с обложки»
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь