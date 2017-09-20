Дипломаты вышли на связь с задержанным в Таиланде казахстанцем

«Министерство иностранных дел РК информировано тайскими властями о задержании гражданина Казахстана Армана Шегелова по подозрению в совершении финансовых правонарушении в Королевстве Таиланд. Консульский отдел посольства Казахстана в Таиланде установил связь с задержанным соотечественником и его родственниками, а также с полицией государства пребывания», — говорится в сообщении.