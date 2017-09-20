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17:24 (мск), источник: Kazinform

Дипломаты вышли на связь с задержанным в Таиланде казахстанцем

АСТАНА. КАЗИНФОРМ — Дипломаты вышли на связь с задержанным в Таиланде казахстанцем, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства иностранных дел РК.

«Министерство иностранных дел РК информировано тайскими властями о задержании гражданина Казахстана Армана Шегелова по подозрению в совершении финансовых правонарушении в Королевстве Таиланд. Консульский отдел посольства Казахстана в Таиланде установил связь с задержанным соотечественником и его родственниками, а также с полицией государства пребывания», — говорится в сообщении.

В настоящее время ведутся следственные процедуры.

Ранее в СМИ сообщалось, что в Паттайе были задержаны трое иностранцев по подозрению в использовании поддельных банковских карточек. Так, были задержаны граждане России, Казахстана и Болгарии.

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