Пожар на заводе в Стерлитамаке: эвакуировали 90 человек
Пламя вспыхнуло на крыше здания.
Пламя вспыхнуло на крыше здания.
Сообщение о ЧП поступило на пульт пожарной охраны Стерлитамака в 16.30. Очевидцы рассказали, что загорелось здание завода на улице Гоголя.
Когда первая пожарная бригада прибыла на место, специалисты выяснили, что огонь охватил 100 квадратов мягкой кровли.
— Пожар локализован в 17 часов 04 минуты, в 17 часов 36 минут открытое горение ликвидировано. Погибших и пострадавших нет. Происшествие на работу завода не повлияло, — уточнили в
К тушению привлекли 54 спасателя и 18 единиц спецтехники. Из горящего звания эвакуировали 90 человек.