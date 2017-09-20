Пожар на заводе в Стерлитамаке: эвакуировали 90 человек

Сообщение о ЧП поступило на пульт пожарной охраны Стерлитамака в 16.30. Очевидцы рассказали, что загорелось здание завода на улице Гоголя.

Когда первая пожарная бригада прибыла на место, специалисты выяснили, что огонь охватил 100 квадратов мягкой кровли.

— Пожар локализован в 17 часов 04 минуты, в 17 часов 36 минут открытое горение ликвидировано. Погибших и пострадавших нет. Происшествие на работу завода не повлияло, — уточнили в пресс-службе МЧС Башкирии.