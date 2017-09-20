На западе Волгограда эвакуировали жильцов горящей пятиэтажки
Жильцов пятиэтажного дома эвакуировали в Дзержинском районе Волгограда в результате пожара в одной из квартир.
Жильцов пятиэтажного дома эвакуировали в Дзержинском районе Волгограда в результате пожара в одной из квартир.
Как сообщает региональное ГУ МЧС, диспетчер
Пожар произошел в доме № 14 по улице Полесской. В квартире на третьем этаже вспыхнул огонь. Расчеты 15-й и 21-й
В результате возгорания никто не пострадал. Причина пожара устанавливается.