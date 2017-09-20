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17:45 (мск), источник: АиФ Волгоград

На западе Волгограда эвакуировали жильцов горящей пятиэтажки

Жильцов пятиэтажного дома эвакуировали в Дзержинском районе Волгограда в результате пожара в одной из квартир.

Источник: Аргументы и факты

Как сообщает региональное ГУ МЧС, диспетчер пожарно-спасательной службы получил сообщение о возгорании в 11:53 20 сентября.

Пожар произошел в доме № 14 по улице Полесской. В квартире на третьем этаже вспыхнул огонь. Расчеты 15-й и 21-й пожарно-спасательной части ликвидировали огонь в 12:09.

В результате возгорания никто не пострадал. Причина пожара устанавливается.

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