В Борисово столкнулись Audi и военный грузовик
В Калининграде в посёлке Борисово столкнулись легковой автомобиль Audi и КамАЗ. Об этом Клопс.Ru сообщили очевидцы ДТП.
В Калининграде в посёлке Борисово столкнулись легковой автомобиль Audi и КамАЗ. Об этом Клопс.Ru сообщили очевидцы ДТП.
Удар по легковой машине пришёлся со стороны водительского сидения. После столкновения военный грузовик вылетел в кювет и перевернулся на бок.
Сообщений о пострадавших нет. На место ДТП приехала военная автоинспекция.