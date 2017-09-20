В Казани вынесен приговор экс-начальнику станции «Вятские поляны»

Напомним, как сообщало ранее ИА «Татар-информ», начальник станции с августа 2016 года по март 2017 года получил от представителя коммерческой фирмы 150 тысяч рублей в качестве взятки за ускоренную подачу и уборку их вагонов. Подозреваемый свою вину признал полностью и стал сотрудничать со следствием. Мужчине грозил штраф в размере от двух до четырех миллионов рублей с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до десяти лет.