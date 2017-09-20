Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Эксперт: «Независимость» Литвы от «Газпрома» обернулась крахом
Удивительные факты о сексе из мира животных
Светская Москва: Чайковскую удивило, как выглядит Оксана Федорова
Скончался Виктор Кременюк
Кадыров отреагировал на видео с бьющим буддиста мусульманином
Немецкий выбор: что будет, если старая сила одержит новую победу Германия выбирает новый парламент, а вместе с ним и канцлера
Рунет смеется над уходом делегации РФ с выступления главы Литвы
Эксперт: Эта зима станет самой холодной за 100 лет
Автосалон во Франкфурте: 5 главных новинок для России
Audi Aicon: машина без руля и педалей
Шепелев назвал поступок Малахова "бесчеловечным" - СМИ
Калашникова разделась на пляже среди людей – СМИ
Рудковская и Плющенко обвенчались в Москве
46-летняя Орбакайте затмила всех на «Новой Волне» (фото)
Россия и Китай "должны возненавидеть" новый танк США – СМИ
Эксперт назвал дату распада США – СМИ
Кадыров отреагировал на видео с бьющим буддиста мусульманином
Кремль отреагировал на речь Фримена о Путине
Фоторепортажи
16Последствия урагана «Ирма»
10Apple показала новые iPhone
17:59 (мск), источник: ИА Татар-информ

В Казани вынесен приговор экс-начальнику станции «Вятские поляны»

(Казань, 20 сентября, «Татар-информ»). В Казани был вынесен приговор бывшему начальнику железнодорожной станции «Вятские Поляны» по факту мошенничества в крупном размере, сообщает пресс-служба Приволжского следственного управления на транспорте СК России.

Напомним, как сообщало ранее ИА «Татар-информ», начальник станции с августа 2016 года по март 2017 года получил от представителя коммерческой фирмы 150 тысяч рублей в качестве взятки за ускоренную подачу и уборку их вагонов. Подозреваемый свою вину признал полностью и стал сотрудничать со следствием. Мужчине грозил штраф в размере от двух до четырех миллионов рублей с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до десяти лет.

Обвиняемый был признан виновным по статье «Мошенничество, совершенное в крупном размере». Суд пришел к выводу, что исправление подсудимого возможно без изоляции от общества и назначил ему наказание виде семи с половиной лет лишения свободы условно и оштрафовал на 300 тысяч рублей.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Комментарии
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Комментировать
Муфтий Татарстана поздравил мусульман с началом нового, 1439 года по Хиджре
ЦБ объявил о выделении финансовой помощи Бинбанку
Путин увидел «необходимые возможности» для повышения МРОТ
«Почта России» останется без госсубсидий
Британских паралимпийцев уличили в укорачивании конечностей
Глава Каталонии обвинил испанские власти в агрессии
Синоптики опровергли сообщения об экстремально холодной зиме
Ураган «Мария» обрушился на Пуэрто-Рико
Спорт
Гроза авторитетов: главные сенсации Кубка России по футболу Стартуют матчи 1/16 финала Кубка России, стадии, с которой выступление в турнире начали клубы РФПЛ. Для команд низших дивизионов это шанс выбить фаворита и заявить о себе
Авто
Водитель, бесплатно подвозивший соседей, заплатит 50 000 рублей 47-летний Вадим Остапов возил соседей из деревни Трубецкое Азовского района до Омска, заезжая по дороге в село Александровка и деревню Руслановка
Hi-Tech
Samsung с огромным экраном здорово подешевел Эксперты Hi-Tech Mail.Ru изучили рынок и выяснили, что уже через четыре месяца после старта продаж смартфон можно купить на 35% дешевле
Кино
Алферова эмоционально высказалась о закрытии «Жди меня» Актриса и телеведущая обвинила руководство «Первого канала» в «болезненных амбициях»
Недвижимость
Назван размер семейного дохода для «комфортной» ипотеки
Названы районы за МКАД с самым дорогим съемным жильем
Власти сообщили о «максимальной доступности» жилья
Совмещенный санузел: за и против
Леди
Как должно выглядеть пальто мечты в этом сезоне (фото) Девять предметов гардероба, которые актуальны это осенью и зимой. Как сделать правильный выбор, подскажет стилист Олеся Орлова.
Дети
Родных Жанны Фриске удивил вопрос маленького Платона Дмитрий Шепелев больше не препятствует общению сына Платона с бабушкой и дедушкой. 
Все о ремонте
Ремонт в условиях ограниченного бюджета: экономим грамотно
Студия в светло-серых тонах: проект в Москве
Как оформить комнату школьника: 10 идей
Дизайн прихожей: как сделать её удобной и функциональной
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь