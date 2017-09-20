В Казани вынесен приговор экс-начальнику станции «Вятские поляны»
(Казань, 20 сентября, «Татар-информ»). В Казани был вынесен приговор бывшему начальнику железнодорожной станции «Вятские Поляны» по факту мошенничества в крупном размере, сообщает
(Казань, 20 сентября, «Татар-информ»). В Казани был вынесен приговор бывшему начальнику железнодорожной станции «Вятские Поляны» по факту мошенничества в крупном размере, сообщает
Напомним, как сообщало ранее ИА «Татар-информ», начальник станции с августа 2016 года по март 2017 года получил от представителя коммерческой фирмы 150 тысяч рублей в качестве взятки за ускоренную подачу и уборку их вагонов. Подозреваемый свою вину признал полностью и стал сотрудничать со следствием. Мужчине грозил штраф в размере от двух до четырех миллионов рублей с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до десяти лет.
Обвиняемый был признан виновным по статье «Мошенничество, совершенное в крупном размере». Суд пришел к выводу, что исправление подсудимого возможно без изоляции от общества и назначил ему наказание виде семи с половиной лет лишения свободы условно и оштрафовал на 300 тысяч рублей.