Воронежец для погашения своих долгов сдал за 12 тысяч в металлолом чужую «девятку»

Источник: Новости Воронежа

В Каширском районе полицейские задержали по подозрению в краже автомобиля 31-летнего местного жителя.

По версии следствия, он в мая 2016-го украл принадлежавший 37-летнему воронежцу ВАЗ-2109.

«Выяснилось, что злоумышленник за 12 тысяч рублей сдал в металлолом чужой автомобиль», — отметили в МВД.