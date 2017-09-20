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18:05 (мск), источник: Новости Воронежа

Воронежец для погашения своих долгов сдал за 12 тысяч в металлолом чужую «девятку»

Теперь ему предстоит ответить за кражу.

Источник: Новости Воронежа

В Каширском районе полицейские задержали по подозрению в краже автомобиля 31-летнего местного жителя.
По версии следствия, он в мая 2016-го украл принадлежавший 37-летнему воронежцу ВАЗ-2109.

«Выяснилось, что злоумышленник за 12 тысяч рублей сдал в металлолом чужой автомобиль», — отметили в МВД.

В отделе полиции подозреваемый сообщил, что деньги он потратил. Направил их на погашение имеющихся долгов.
По факту кражи возбуждено дело. Воронежцу грозит 5 лет тюрьмы.

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