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18:31 (мск), источник: Publika.md

Мужчина погиб от удара молнии в Румынии

В Васлуе от удара молнии погиб 49-летний мужчина. В это же время спасатели борются за жизнь женщины, пострадавшей при похожих обстоятельствах в Пушкаш (Румыния).

Источник: Publika.md

«49-летний пастух из коммуны Питешть был на поле с овцами, когда его ударила молния. Врачи констатировали смерть. Второй пострадавшей оказалась женщина, которая работала на винограднике. Сейчас она находится в тяжелом состоянии. Врачи реанимируют пострадавшую, — добавил пресс-секретарь премьера Васлуй.

Напомним, в пяти уездах Румынии объявлен оранжевый код метеоопасности. На остальной территории страны — желтый. Там ожидаются ливни с градом и шквалистый ветер. Мобилизованы четыре тысячи спасателей.

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