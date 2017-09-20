Мужчина погиб от удара молнии в Румынии

«49-летний пастух из коммуны Питешть был на поле с овцами, когда его ударила молния. Врачи констатировали смерть. Второй пострадавшей оказалась женщина, которая работала на винограднике. Сейчас она находится в тяжелом состоянии. Врачи реанимируют пострадавшую, — добавил пресс-секретарь премьера Васлуй.