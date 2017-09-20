МЧС России оценило ущерб от ложных звонков о минировании в 1 млрд рублей

Источник: РИА "Новости"

«МЧС России выполняет все необходимые мероприятия в пределах текущего финансирования. Экономический ущерб от ряда этих действий сейчас специалистами подсчитывается. Но значительно больше 1 млрд руб.», — сказал министр.

Эпидемия «минирований» в России продолжается уже вторую неделю, она затронула административные, торговые и другие здания по всей стране, где после поступления угроз были проведены эвакуации. По информации «РИА Новостей», в целом по стране из-за ложных угроз с 12 сентября было эвакуировано более 300 тыс. человек.

14 сентября ветеран спецподразделения ФСБ «Альфа» Андрей Попов в беседе с RNS отметил, что одной из целей организаторов волны звонков о ложном минировании может быть нанесение России материального ущерба.