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18:03 (мск), источник: RNS

МЧС России оценило ущерб от ложных звонков о минировании в 1 млрд рублей

Финансовые потери России в результате волны ложных звонков о минировании, из-за которых продолжают проводиться эвакуации по всей стране, превышают 1 млрд руб., сообщает информагентство «Москва» со ссылкой на главу МЧС России Владимира Пучкова.

Источник: РИА "Новости"

«МЧС России выполняет все необходимые мероприятия в пределах текущего финансирования. Экономический ущерб от ряда этих действий сейчас специалистами подсчитывается. Но значительно больше 1 млрд руб.», — сказал министр.

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Эпидемия «минирований» в России продолжается уже вторую неделю, она затронула административные, торговые и другие здания по всей стране, где после поступления угроз были проведены эвакуации. По информации «РИА Новостей», в целом по стране из-за ложных угроз с 12 сентября было эвакуировано более 300 тыс. человек.

14 сентября ветеран спецподразделения ФСБ «Альфа» Андрей Попов в беседе с RNS отметил, что одной из целей организаторов волны звонков о ложном минировании может быть нанесение России материального ущерба.

«Когда мероприятия по локализации возможных терактов происходят в масштабах всей страны, это отражается и на экономике, потому что в них задействовано большое количество сотрудников, блокируются транспортные магистрали, газовые и другие энергетические магистрали, а это все влечет за собой расходы», — сказал Попов.

1 комментарийк этой статье
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Комментарии1
Комментарии
1
Малютин В.В.
зря сообщили.....теперь шуткуны с Владимирской 35, активизируются на радостях
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