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18:29 (мск), источник: Podrobno.uz

В Узбекистане замдекана вуза осудили на 12 лет за мошенничество на тестовых экзаменах

Служба национальной безопасности продолжает работу по выявлению, предупреждению и пресечению в образовательных учреждениях различных негативных проявлений, в том числе связанных с мошенничествами и вымогательствами при поступлении на учебу.

Источник: Podrobno.uz

Узбекистан, Ташкент — АН Podrobno.uz. Служба национальной безопасности продолжает работу по выявлению, предупреждению и пресечению в образовательных учреждениях различных негативных проявлений, в том числе связанных с мошенничествами и вымогательствами при поступлении на учебу.

Оперативники органов СНБ совместно с представителями профильных министерств и ведомств проводят профилактические мероприятия с преподавателями, операции по разоблачению взяточников, привлекают к уголовной ответственности должностных лиц, злоупотребляющих служебным положением.

Как ранее сообщалось, оперативники СНБ совместно с представителями других правоохранительных органов в июне с.г. провели спецоперацию, в ходе которой задержали с поличным граждан Убайдуллаева и Устемирова при получении 22,5 тысячи долларов США в одном из служебных помещений СамГУ.

Один из жителей Самарканда обратился в органы СНБ с заявлением, в котором сообщил, что заместитель декана факультета «Филология» Самаркандского Государственного университета Нормухаммад Убайдуллаев в сговоре со студентом третьего курса этого же факультета Шавкатом Устемировым, вымогают денежные средства в иностранной валюте за положительное решение вопроса прохождения вступительных тестовых испытаний трех его родственников. На основании указанного обращения была организована спецоперация по поимке мошенников.

На днях суд, рассмотрев материалы дела и выслушав свидетелей, осудил Нормухаммада Убайдуллаева по ряду статей Уголовного кодекса на 12 лет, а его подельника Шавката Устемирова — на 8 лет с отбыванием сроков в колониях общего режима. Полагаем за указанный срок они осознают всю тягость совершенного им преступления и больше не преступят закон.

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