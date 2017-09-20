Следователи проводят проверку по факту гибели лесоруба под Мозырем

Трагедия произошла в конце прошлой недели, 14 сентября, в Мозырском районе. По информации следователей, 45-летний мужчина отошел от места валки, и в этот момент на него упало старое сухое дерево. Лесоруб получил травму головы и скончался на месте происшествия до приезда врачей.