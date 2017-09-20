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18:58 (мск), источник: Sputnik.by

Следователи проводят проверку по факту гибели лесоруба под Мозырем

Сухое дерево упало на мужчину, от полученных травм он скончался на месте.

Источник: Sputnik.by

МИНСК, 20 сен — Sputnik. Мозырский районный отдел Следственного комитета проводит проверку по факту смерти вальщика леса в Романовичском лесхозе, сообщила Sputnik официальный представитель УСК по Гомельской области Мария Кривоногова.

Трагедия произошла в конце прошлой недели, 14 сентября, в Мозырском районе. По информации следователей, 45-летний мужчина отошел от места валки, и в этот момент на него упало старое сухое дерево. Лесоруб получил травму головы и скончался на месте происшествия до приезда врачей.

По факту смерти местные следователи проводят проверку. Вероятно, дерево упало из-за сильного ветра.

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