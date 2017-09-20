Следователи проводят проверку по факту гибели лесоруба под Мозырем
Сухое дерево упало на мужчину, от полученных травм он скончался на месте.
Сухое дерево упало на мужчину, от полученных травм он скончался на месте.
МИНСК, 20 сен — Sputnik. Мозырский районный отдел Следственного комитета проводит проверку по факту смерти вальщика леса в Романовичском лесхозе, сообщила Sputnik официальный представитель УСК по Гомельской области Мария Кривоногова.
Трагедия произошла в конце прошлой недели, 14 сентября, в Мозырском районе. По информации следователей, 45-летний мужчина отошел от места валки, и в этот момент на него упало старое сухое дерево. Лесоруб получил травму головы и скончался на месте происшествия до приезда врачей.
По факту смерти местные следователи проводят проверку. Вероятно, дерево упало