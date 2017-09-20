Пропавшую в Шымкенте девочку нашли полицейские
Сотрудники Абайского опорного пункта города Шымкент нашли пропавшую десятилетнюю Жанель Маратову, передает ИА «NewTimes.kz» со ссылкой на
Сотрудники Абайского опорного пункта города Шымкент нашли пропавшую десятилетнюю Жанель Маратову, передает ИА «NewTimes.kz» со ссылкой на
Полицейские обнаружили девочку возле одного из торговых центров города.
«В ходе проведения
Напомним, 20 сентября в 15.00 в Абайский ОП УВД города Шымкент обратилась мама девочки с заявлением, что ее дочь Жанель Маратова ушла из дома и не вернулась. На розыск пропавшей 10-летней девочки был ориентирован весь личный состав полиции.
По словам матери, накануне она отругала дочь за плохую отметку в школе.