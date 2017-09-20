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18:55 (мск), источник: Newtimes.kz

Пропавшую в Шымкенте девочку нашли полицейские

Сотрудники Абайского опорного пункта города Шымкент нашли пропавшую десятилетнюю Жанель Маратову, передает ИА «NewTimes.kz» со ссылкой на пресс-службу ДВД ЮКО.

Источник: Newtimes.kz

Полицейские обнаружили девочку возле одного из торговых центров города.

«В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции Абайского ОП УВД города Шымкент нашли пропавшую Жанель Маратову, 2007 года рождения. Стражи порядка обнаружили 10-летнюю девочку в городе Шымкент по Тамерлановскому шоссе, возле одного из торговых центров. Здоровью девочки ничего не угрожает. После проведения необходимых процедур полицейские передадут Жанель ее матери», — сообщили в полиции.

Напомним, 20 сентября в 15.00 в Абайский ОП УВД города Шымкент обратилась мама девочки с заявлением, что ее дочь Жанель Маратова ушла из дома и не вернулась. На розыск пропавшей 10-летней девочки был ориентирован весь личный состав полиции.

По словам матери, накануне она отругала дочь за плохую отметку в школе.

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