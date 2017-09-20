Пропавшую в Шымкенте девочку нашли полицейские

Источник: Newtimes.kz

Полицейские обнаружили девочку возле одного из торговых центров города.

«В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции Абайского ОП УВД города Шымкент нашли пропавшую Жанель Маратову, 2007 года рождения. Стражи порядка обнаружили 10-летнюю девочку в городе Шымкент по Тамерлановскому шоссе, возле одного из торговых центров. Здоровью девочки ничего не угрожает. После проведения необходимых процедур полицейские передадут Жанель ее матери», — сообщили в полиции.

Напомним, 20 сентября в 15.00 в Абайский ОП УВД города Шымкент обратилась мама девочки с заявлением, что ее дочь Жанель Маратова ушла из дома и не вернулась. На розыск пропавшей 10-летней девочки был ориентирован весь личный состав полиции.