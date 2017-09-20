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20:31 (мск), источник: Nakanune.ru

СК сообщил подробности смерти туриста на перевале Дятлова: погибший был жителем Кемерова

Следственный комитет сообщил подробности смерти туриста в районе перевала Дятлова на Среднем Урале.

Согласно предварительным данным, в начале сентября 2017 года группа туристов отправилась в район перевала Дятлова, сообщили Накануне.RU в СУ СКР России по Свердловской области. Один из туристов, житель города Кемерово, 1959 года рождения, почувствовал себя плохо. Несмотря на оказанную мужчине помощь, он скончался.

«В рамках проводимой проверки планируется осуществить совместный выезд следователя СКР и сотрудников МЧС к месту нахождения тела мужчины», — отметили в СК.

Как уже сообщалось, в связи с труднодоступностью места, в котором произошел указанный инцидент, и неблагоприятными погодными условиями в районе перевала Дятлова, добраться до места происшествия пока не представляется возможным. При улучшении погодных условий следователь Следственного комитета совместно с представителями МЧС выдвинутся из Ивделя к месту нахождения туристов.

«В ходе проверки планируется провести осмотр места происшествия, опросить участников турпохода, назначить и провести судебную медицинскую экспертизу в целях установления давности и точной причины смерти мужчины. По итогам доследственной проверки органами Следственного комитета будет принято процессуальное решение», — заключили в СК.

Как ранее сообщало Накануне.RU, сигнал о скоропостижной смерти мужчины поступил в правоохранительные органы Ивделя днем 18 сентября.

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