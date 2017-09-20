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20:21 (мск), источник: Интерфакс

Самолет рейса Пекин-Дюссельдорф сел в Перми из-за приступа болезни у пассажира

Москва. 20 сентября. INTERFAX.RU — Самолет китайской авиакомпании, направлявшийся в Германию, был вынужден приземлиться в Перми из-за ухудшения самочувствия одного из пассажиров. Об этом сообщил «Интерфаксу» источник в авиадиспетчерских службах.

По словам собеседника агентства, самолет А-330 принадлежит одной из китайских авиакомпаний и выполнял рейс по маршруту Пекин-Дюссельдорф.

«Во время нахождения в воздушном пространстве России командир сообщил о резком ухудшении самочувствия одного из пассажиров, предварительно, у него случился приступ хронического заболевания. Экипаж запросил вынужденную посадку в ближайшем аэропорту. Им было предоставлено разрешение на посадку в Перми», — сказал источник.

Он сообщил, что самолет благополучно приземлился, заболевший пассажир передан медикам.

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