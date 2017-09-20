Самолет рейса Пекин-Дюссельдорф сел в Перми из-за приступа болезни у пассажира
Москва. 20 сентября. INTERFAX.RU — Самолет китайской авиакомпании, направлявшийся в Германию, был вынужден приземлиться в Перми
Москва. 20 сентября. INTERFAX.RU — Самолет китайской авиакомпании, направлявшийся в Германию, был вынужден приземлиться в Перми
По словам собеседника агентства, самолет А-330 принадлежит одной из китайских авиакомпаний и выполнял рейс по маршруту
«Во время нахождения в воздушном пространстве России командир сообщил о резком ухудшении самочувствия одного из пассажиров, предварительно, у него случился приступ хронического заболевания. Экипаж запросил вынужденную посадку в ближайшем аэропорту. Им было предоставлено разрешение на посадку в Перми», — сказал источник.
Он сообщил, что самолет благополучно приземлился, заболевший пассажир передан медикам.