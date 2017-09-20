В Омске рядом с путепроводом на 21-й Амурской столкнулись 8 машин

Поздно вечером на улице 21-я Амурская в районе путепровода произошло массовое ДТП. Перед подъемом к виадуку столкнулись 8 машин, в том числе пассажирский микроавтобус. В соцсетях распространились фото и видео выстроившихся «паровозиком» автомобилей.

Очевидцы уточняют, что на место аварии съехались три кареты скорой помощи и пожарная машина. Есть ли пострадавшие, пока не известно.

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