В Омске рядом с путепроводом на 21-й Амурской столкнулись 8 машин
Участвовавшая в ДТП маршрутка загорелась.
Участвовавшая в ДТП маршрутка загорелась.
Поздно вечером на улице 21-я Амурская в районе путепровода произошло массовое ДТП. Перед подъемом к виадуку столкнулись 8 машин, в том числе пассажирский микроавтобус. В соцсетях распространились фото и видео выстроившихся «паровозиком» автомобилей.
Очевидцы уточняют, что на место аварии съехались три кареты скорой помощи и пожарная машина. Есть ли пострадавшие, пока не известно.
На еще одном видео в группе «Аварийный Омск» видно, что у микроавтобуса задымился капот, машину тушат сотрудники МЧС. Учитывая позднее время, маршрутка, скорее всего, была без пассажиров.