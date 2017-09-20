Браконьера с раритетным маузером задержали в Барановичском районе

«Раритетное нелегальное оружие, скорее всего, попало в Беларусь во время Великой Отечественной войны. С тех пор его модернизировали: обновили деревянный приклад и оснастили оптическим прицелом, — рассказали в Госинспекции. — Подстрелить добычу владелец карабина не успел, но не отрицал факта незаконной охоты. За это мужчину привлекут к административной ответственности».