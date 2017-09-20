Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Эксперт: «Независимость» Литвы от «Газпрома» обернулась крахом
Удивительные факты о сексе из мира животных
Делегация РФ ушла из зала Генассамблеи ООН до речи главы Литвы
«Финал будет ярким. Предвкушаю»: Захарова о речи Фримена о Путине
Лавров прокомментировал речь Трампа в ООН
15 лет без Бодрова: памятник по-братскиВ 2002 году в Кармадонском ущелье погибли 127 человек.
60-летняя Линда Хэмилтон снова снимется в «Терминаторе»
Дмитрий Борисов ответил на сравнения с Малаховым
Новый Mack: грузовик, который станет классикой
В Омске яму на дороге заделали картошкой (фото)
«Осталось ждать нам с вами 12 лет»: Жириновский об "эпохе" Путине
Ольга Ковитиди: Порошенко «получил удар в бороду»
Делегация РФ ушла из зала Генассамблеи ООН до речи главы Литвы
Отец «пьяного» ребенка снова обратился в СК
В США думают, что Россия и КНР возненавидят их новый танк – СМИ
Эксперт назвал дату распада США – СМИ
Кадыров отреагировал на видео с бьющим буддиста мусульманином
Кремль отреагировал на речь Фримена о Путине
Фоторепортажи
16Последствия урагана «Ирма»
1035 лет назад погибла Грейс Келли
20:48 (мск), источник: БЕЛТА

Браконьера с раритетным маузером задержали в Барановичском районе

20 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Охотника-нелегала с незарегистрированным карабином марки «Маузер» задержали в охотугодьях Барановичского лесхоза. Об этом БЕЛТА сообщили в Государственной инспекции охраны животного и растительного мира.

Источник: БЕЛТА

Браконьер ехал на авто вместе с товарищем. У задержанного был карабин, заряженный пятью патронами.

«Раритетное нелегальное оружие, скорее всего, попало в Беларусь во время Великой Отечественной войны. С тех пор его модернизировали: обновили деревянный приклад и оснастили оптическим прицелом, — рассказали в Госинспекции. — Подстрелить добычу владелец карабина не успел, но не отрицал факта незаконной охоты. За это мужчину привлекут к административной ответственности».

Как отметили в Госинспекции, незаконные действия с нарезным оружием влекут серьезное наказание — от исправительных работ до 7 лет лишения свободы согласно ст. 295 УК Беларуси.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Комментарии
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Комментировать
 Детские сады в Беларуси смогут открывать платные группы
Систему оплаты проезда в метро банковской картой через турникет презентовал
Генштаб обвинил США в наступлении «Джебхат ан-Нусры» в Идлибе
В Госдуму внесли законопроект о раздаче нефтяных денег россиянам
Россия и Гренада заключили соглашение о безвизовых поездках
ЦСКА вылетел из Кубка России по футболу
Синоптики опровергли сообщения об экстремально холодной зиме
Минобороны разработало порядок призыва в военное время
В Германии убили появившегося впервые за 250 лет дикого зубра
Спорт
Участник Лиги чемпионов ЦСКА проиграл клубу ФНЛ в Кубке России ЦСКА проиграл «Авангарду», немного не дотянув до серии пенальти
Авто
Джип арабского шейха выдворили из Монако из-за размеров (видео) Габариты автомобиля оказались непозволительно большими для улиц крошечного княжества
Hi-Tech
Samsung с огромным экраном здорово подешевел Эксперты Hi-Tech Mail.Ru изучили рынок и выяснили, что уже через четыре месяца после старта продаж смартфон можно купить на 35% дешевле
Кино
Алферова эмоционально высказалась о закрытии «Жди меня» Актриса и телеведущая обвинила руководство «Первого канала» в «болезненных амбициях»
Недвижимость
Назван размер семейного дохода для «комфортной» ипотеки
Названы районы за МКАД с самым дорогим съемным жильем
Власти сообщили о «максимальной доступности» жилья
Совмещенный санузел: за и против
Леди
Как должно выглядеть пальто мечты в этом сезоне (фото) Девять предметов гардероба, которые актуальны это осенью и зимой. Как сделать правильный выбор, подскажет стилист Олеся Орлова.
Дети
Родных Жанны Фриске удивил вопрос маленького Платона Дмитрий Шепелев больше не препятствует общению сына Платона с бабушкой и дедушкой. 
Все о ремонте
Ремонт в условиях ограниченного бюджета: экономим грамотно
Студия в светло-серых тонах: проект в Москве
Как оформить комнату школьника: 10 идей
Дизайн прихожей: как сделать её удобной и функциональной
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь