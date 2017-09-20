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20:51 (мск), источник: РИА Новости

У московского дворника украли два миллиона рублей

МОСКВА, 20 сен — РИА Новости. Неизвестные выкрали два миллиона рублей из квартиры дворника на юге Москвы, сообщает телеканал «360» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Инцидент произошел в понедельник на Чертановской улице. Дверь трем мужчинам открыл пожилой отец потерпевшего. Злоумышленники избили его и связали, после этого забрали деньги и скрылись.

Обездвиженного пенсионера обнаружил младший брат дворника, он же вызвал на место преступления правоохранителей. Возбуждено дело по статье «Грабеж».

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