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22:08 (мск), источник: РИА Новости

На юге Москвы столкнулись скорая и Mercedes

МОСКВА, 20 сен — РИА Новости. Карета «скорой помощи» и автомобиль Mercedes столкнулись на юге Москвы, пострадали два человека в «скорой», сообщили РИА Новости в столичном управлении ГИБДД.

«На улице Каховка машина “скорой помощи” столкнулась с автомобилем Mercedes. В результате ДТП пострадали два человека: водитель “скорой помощи” и медик», — сказал собеседник агентства.

Источник в экстренных службах столицы добавил, что карета «скорой помощи» при ДТП опрокинулась.

На месте происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции, выясняются все обстоятельства произошедшего.

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