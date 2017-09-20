На юге Москвы столкнулись скорая и Mercedes
МОСКВА, 20 сен — РИА Новости. Карета «скорой помощи» и автомобиль Mercedes столкнулись на юге Москвы, пострадали два человека в «скорой», сообщили РИА Новости в столичном управлении ГИБДД.
МОСКВА, 20 сен — РИА Новости. Карета «скорой помощи» и автомобиль Mercedes столкнулись на юге Москвы, пострадали два человека в «скорой», сообщили РИА Новости в столичном управлении ГИБДД.
«На улице Каховка машина “скорой помощи” столкнулась с автомобилем Mercedes. В результате ДТП пострадали два человека: водитель “скорой помощи” и медик», — сказал собеседник агентства.
Источник в экстренных службах столицы добавил, что карета «скорой помощи» при ДТП опрокинулась.
На месте происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции, выясняются все обстоятельства произошедшего.