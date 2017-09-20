В Москве произошла массовая драка с участием гастарбайтеров

Пресечена попытка устроить массовую стычку у торгового центра «Москва». Причиной конфликта послужило то, что сотрудники службы охраны торгового центра побили грузчика, трудового мигранта. Вечером около 50 человек, также гастарбайтеры, пришли к торговому центру, собираясь устроить драку с охранниками торгового центра.