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20 сентября, источник: РИА Новости

В Москве произошла массовая драка с участием гастарбайтеров

МОСКВА, 20 сен — РИА Новости. Сотрудники полиции пресекли массовую стычку с участием 50 гастарбайтеров возле торгового центра «Москва» в столице, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.

Пресечена попытка устроить массовую стычку у торгового центра «Москва». Причиной конфликта послужило то, что сотрудники службы охраны торгового центра побили грузчика, трудового мигранта. Вечером около 50 человек, также гастарбайтеры, пришли к торговому центру, собираясь устроить драку с охранниками торгового центра.

По его словам, подоспевшим вовремя сотрудникам полиции удалось пресечь попытку устроить стычку и задержать участников перепалки.

В пресс-службе ГУМВД по Москве подтвердили факт пресечения попытки бытового конфликта на Тихорецком бульваре возле торгового центра.

«Сегодня сотрудникам столичной полиции пресечена попытка бытового конфликта между сотрудниками охранного предприятия и работниками торгового центра на Тихорецком бульваре. Участники конфликта доставлены в отдел полиции для разбирательств», — сказал дежурный офицер, не уточнив числа задержанных.

По данному факту проводится проверка, сообщили в главке.

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